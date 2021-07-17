Зарема: «Бердыев в 2016 году подписал контракт со «Спартаком». Сорвалось, так как агенты не поделили будущую «поляну»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что Курбан Бердыев в 2016 году должен был возглавить москвичей. В дело вмешались агенты.

«Кстати, контракт был подписан. Может, до сих пор в сейфе у Александра Жиркова лежит. Но не суждено было стать тренером «Спартака» по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую «поляну» поделить. И слава богу!» – написала Салихова.