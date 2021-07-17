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  • Зарема: «Бердыев в 2016 году подписал контракт со «Спартаком». Сорвалось, так как агенты не поделили будущую «поляну»

Зарема: «Бердыев в 2016 году подписал контракт со «Спартаком». Сорвалось, так как агенты не поделили будущую «поляну»

17 июля 2021, 20:39
14

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что Курбан Бердыев в 2016 году должен был возглавить москвичей. В дело вмешались агенты.

«Кстати, контракт был подписан. Может, до сих пор в сейфе у Александра Жиркова лежит. Но не суждено было стать тренером «Спартака» по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую «поляну» поделить. И слава богу!» – написала Салихова.

  • Сейчас Бердыев основной претендент на пост главного тренера сборной России.
  • Сейчас он советник председателя наблюдательного совета «Кайрата».
  • Вместо Бердыева «Спартак» возглавил Массимо Каррера и стал чемпионом.

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан
Комментарии (14)
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general.lizyukov
1626545193
Хорошая сказочка, жалко, что п...ж © Был бы подписан - вы бы не отвертелись от неустоек.
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Illars
1626545414
многочисленные агенты? так, может, надо было вызвать Нео?)
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Красногорск_Фан
1626545586
Я думал они с Федуном ночью шпили вили. А они надо же! Обсуждают детали контракта Бердыева пятилетней давности. Гыгыгы
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deinego77@yandex.ru
1626548410
Как может женщина влиять на всю эту ситуацию?
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deinego77@yandex.ru
1626548862
Что то мне кажется что эта зарема нам и тренера назначит
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deinego77@yandex.ru
1626548900
а потом и президентом станет
Ответить
NewLife
1626553165
Ранее Федун излагал другую версию.
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амани
1626565682
в России пи здо кратия впереди всей
Ответить
ivany4
1626598525
Вот потихоньку и взрываются мины, которые были заложены при плохой игре.)) А если серьезно, то правильно говорят, что время все расставляет по своим местам и выносит на поверхность пены всю правду.
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zigbert
1626611446
Конечно это дело прошлое но контракт на удивление не был подписан, хотя все уже считали договор формально состоявшимся. И вдруг отказ. Вряд ли это связано с "поляной".
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