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    Зарема: «Бердыев в 2016 году подписал контракт со «Спартаком». Сорвалось, так как агенты не поделили будущую «поляну»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что Курбан Бердыев в 2016 году должен был возглавить москвичей. В дело вмешались агенты.

    «Кстати, контракт был подписан. Может, до сих пор в сейфе у Александра Жиркова лежит. Но не суждено было стать тренером «Спартака» по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую «поляну» поделить. И слава богу!» – написала Салихова.

    • Сейчас Бердыев основной претендент на пост главного тренера сборной России.
    • Сейчас он советник председателя наблюдательного совета «Кайрата».
    • Вместо Бердыева «Спартак» возглавил Массимо Каррера и стал чемпионом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    17.07.2021 20:39
    Комментарии19
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      Рейтинг: +87493

      zigbert 1 час назад

      Конечно это дело прошлое но контракт на удивление не был подписан, хотя все уже считали договор формально состоявшимся. И вдруг отказ. Вряд ли это связано с "поляной".

      0
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      Рейтинг: +4684

      Гавроша 3 часа назад

      В сырдыхе прямо мексиканские страсти!!!

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      Рейтинг: +8399

      ivany4 4 часа назад

      Вот потихоньку и взрываются мины, которые были заложены при плохой игре.))
      А если серьезно, то правильно говорят, что время все расставляет по своим местам и выносит на поверхность пены всю правду.

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      Рейтинг: +715

      амани 14 часов назад

      в России пи здо кратия впереди всей

      0
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      Рейтинг: +852

      Andrew01 16 часов назад

      Может лежит, а может и не лежит. Может подписали, а может и не подписали. Так себе заявление. Слишком много Заремы становится, интересно чии мысли озвучивает? Она на сколько знаю за реформу и поддерживает формат "Юпитер-16" как и Федун...

      0
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      Рейтинг: +8983

      NewLife 17 часов назад

      Ранее Федун излагал другую версию.

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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 > NewLife 7 часов назад

      Совершенно верно, Федун говорил, что почти договорились с
      Бердыевым о работе в спартаке, но в последний момент Федун
      узнал, что Бердуев договаривается и с Локомотивом, тогда
      Федун и послал Бердыева нх ( в путь ).

      1
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      Рейтинг: +130

      russkiisergei 18 часов назад

      Зачем на сайте спорт. новостей постите интервью шалав?

      5
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      Рейтинг: +222

      I'll be back > russkiisergei 17 часов назад

      Для поднятия рейтинга. Собрать всё г..о и опубликовать
      На этом Бомбардир и держится

      4
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      Рейтинг: +3403

      Semenycch 18 часов назад

      Послушай женщину и сделай наоборот!

      0
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      Рейтинг: +2763

      minaev23 18 часов назад

      а потом и президентом станет

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      Рейтинг: +2763

      minaev23 18 часов назад

      Что то мне кажется что эта зарема нам и тренера назначит

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