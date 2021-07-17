Зарема: «Бердыев в 2016 году подписал контракт со «Спартаком». Сорвалось, так как агенты не поделили будущую «поляну»

Конечно это дело прошлое но контракт на удивление не был подписан, хотя все уже считали договор формально состоявшимся. И вдруг отказ. Вряд ли это связано с "поляной".
Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что Курбан Бердыев в 2016 году должен был возглавить москвичей. В дело вмешались агенты.
«Кстати, контракт был подписан. Может, до сих пор в сейфе у Александра Жиркова лежит. Но не суждено было стать тренером «Спартака» по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую «поляну» поделить. И слава богу!» – написала Салихова.
- Сейчас Бердыев основной претендент на пост главного тренера сборной России.
- Сейчас он советник председателя наблюдательного совета «Кайрата».
- Вместо Бердыева «Спартак» возглавил Массимо Каррера и стал чемпионом.