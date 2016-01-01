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    Журналист Галетти: ЦСКА не продал Влашича «Брентфорду» за 15 миллионов

    Помимо «Милана» на ЦСКА с предложением о покупке полузащитника Николы Влашича выходил «Брентфорд». Новичок АПЛ предлагал за хорвата 15 миллионов евро.

    ЦСКА не принял предложение из Лондона. Влашич предпочитает перейти в «Милан».

    • «Милан» может заплатить за Влашича 25 миллионов евро.
    • Итальянцы готовы платить игроку 2,5 миллиона евро в год по 5-летнему контракту.
    • В России Влашич выступает 3 года.

    Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Руди Галетти

    Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более восьми тысяч подписчиков.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6686

      playsh 5 часов назад

      Вася без Влашича провалит весь сезон,неужели не понятно.

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      Рейтинг: +91

      Sancho010365 6 часов назад

      Я думаю он сможет уйти в Аталанту за хорошие деньги и возможно есть договор, мы не знаем, гадаем. В ЦСКА надеюсь тоже не дураки и Влашич хорош. Ваши мнения тоже можно понять, все переживают за парня.

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      Рейтинг: +9695

      Литейный4 8 часов назад

      А зря. У коней он теперь будет деградировать. На пике его не продали, теперь за десятку через год в лучшем случае получится продать. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2513

      Nerlinger 15 часов назад

      ещёбы в саранскую Светотехнику его продали рублей за 15 ....

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