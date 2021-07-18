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  • Журналист Галетти: ЦСКА не продал Влашича «Брентфорду» за 15 миллионов

Журналист Галетти: ЦСКА не продал Влашича «Брентфорду» за 15 миллионов

18 июля 2021, 01:35
7

Помимо «Милана» на ЦСКА с предложением о покупке полузащитника Николы Влашича выходил «Брентфорд». Новичок АПЛ предлагал за хорвата 15 миллионов евро.

ЦСКА не принял предложение из Лондона. Влашич предпочитает перейти в «Милан».

  • «Милан» может заплатить за Влашича 25 миллионов евро.
  • Итальянцы готовы платить игроку 2,5 миллиона евро в год по 5-летнему контракту.
  • В России Влашич выступает 3 года.

Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу

Источник: твиттер Руди Галетти

Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более восьми тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Брентфорд ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (7)
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Nerlinger
1626561885
ещёбы в саранскую Светотехнику его продали рублей за 15 ....
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Sancho010365
1626592907
Я думаю он сможет уйти в Аталанту за хорошие деньги и возможно есть договор, мы не знаем, гадаем. В ЦСКА надеюсь тоже не дураки и Влашич хорош. Ваши мнения тоже можно понять, все переживают за парня.
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Plyash
1626595832
Вася без Влашича провалит весь сезон,неужели не понятно.
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BRO_football
1626637116
Да это просто смешная сумма за Влашича. Даже и обсуждать не стоит.
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