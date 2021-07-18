Журналист Галетти: ЦСКА не продал Влашича «Брентфорду» за 15 миллионов

Помимо «Милана» на ЦСКА с предложением о покупке полузащитника Николы Влашича выходил «Брентфорд». Новичок АПЛ предлагал за хорвата 15 миллионов евро.
ЦСКА не принял предложение из Лондона. Влашич предпочитает перейти в «Милан».
- «Милан» может заплатить за Влашича 25 миллионов евро.
- Итальянцы готовы платить игроку 2,5 миллиона евро в год по 5-летнему контракту.
- В России Влашич выступает 3 года.
Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу
Источник: твиттер Руди Галетти
Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более восьми тысяч подписчиков.