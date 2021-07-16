Marca: «ПСЖ» готов сделать Мбаппе зарплату как у Неймара. Он думает над уходом

«ПСЖ» не намерен отпускать нападающего Килиана Мбаппе в другой клуб.
По информации Marca, парижский клуб готов поднять зарплату 22-летнего француза до уровня Неймара, чтобы убедить его остаться в клубе.
Сам форвард думает об уходе из «ПСЖ» по истечению срока контракта летом 2022 года.
Мбаппе чувствует, что не может реализовать свои амбиции в парижском клубе. Он хочет быть главной звездой команды, но находится в тени Неймара.
- По информации Marca, Мбаппе готов остаться в «ПСЖ», если клуб включит в новый контракт опцию перехода в «Реал».
- Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».
- Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt. Его оценивают в 160 миллионов евро.
Источник: Marca