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    Marca: «ПСЖ» готов сделать Мбаппе зарплату как у Неймара. Он думает над уходом

    «ПСЖ» не намерен отпускать нападающего Килиана Мбаппе в другой клуб.

    По информации Marca, парижский клуб готов поднять зарплату 22-летнего француза до уровня Неймара, чтобы убедить его остаться в клубе.

    Сам форвард думает об уходе из «ПСЖ» по истечению срока контракта летом 2022 года.

    Мбаппе чувствует, что не может реализовать свои амбиции в парижском клубе. Он хочет быть главной звездой команды, но находится в тени Неймара.

    • По информации Marca, Мбаппе готов остаться в «ПСЖ», если клуб включит в новый контракт опцию перехода в «Реал».
    • Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».
    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt. Его оценивают в 160 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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    16.07.2021 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 13:13

      Мбаппе сейчас круче и гораздо полезнее Неймара. И должен оплачиваться выше. Странно, что сейчас это не так...

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