Главные новости дня. Бердыев может возглавить сборную России, «Спартак» интересуется Жилберто и Ломаевым

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.07.2021 00:01
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9038

      Вомбат 16 июля, 09:48

      Думаю, что он не согласится вернуться к тренерской работе. Впрочем, кто знает? Все-таки он подумать обещал, не отказался сразу.

      1
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      Рейтинг: +6686

      playsh > Вомбат 16 июля, 10:46

      Если с головой дружит,конечно откажется.С клубной командой с устоявшимся составом он справится,жаль только,что он сторонник играть от обороны.
      Со сборной,где нужен опыт притирки разноплановых ребят из команд совершенно разного стиля,у него опыта нет.А главное,времени мало до отбора.

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      Рейтинг: -332

      Аден 16 июля, 09:20

      наХ убирали чабана, ежели приглашают Пердыева? Шило на мыло млять меняют

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      Рейтинг: +6686

      playsh > Аден 16 июля, 10:48

      Догадайся с трёх раз,умник...

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      Рейтинг: +521

      GammiD 16 июля, 08:42

      Бикиича надо ставить в сборную, кто лучше его из кандидатов знает наше болото? Времени на раскачку нет))) если провалим осенний отрезок в отборе на ЧМ не поедем.
      Одно херово дрочпула из сборной он не уберет скорее всего, но это будет другой дрочпул не тот что летом на ЧЕ играл, ближе к тому который был на ЧМ18.

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