Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Бердыев может возглавить сборную России, «Спартак» интересуется Жилберто и Ломаевым

Главные новости дня. Бердыев может возглавить сборную России, «Спартак» интересуется Жилберто и Ломаевым

16 июля 2021, 00:01
4

Бердыев – кандидат на пост тренера сборной России

«Сила, с которой нужно считаться»: «Зенит» презентовал новую форму

РФС планирует назначить нового тренера сборной России до 23 июля

Дзюба, Чорлука, Нобоа и Хвича – в символической сборной РПЛ сезона-2020/21

37-летний Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры

Вратарь «Спартака» Селихов пропустит три месяца из-за перелома пальца

РФС утвердил список арбитров на первую половину сезона РПЛ. За год из лиги исключили восемь судей

«Спартак» интересуется защитником «Бенфики» Жилберто и вратарем «Крыльев Советов» Ломаевым

«Манчестер Сити» может купить Левандовски вместо Кейна

«Локомотив» подписал предварительный контракт с защитником «Байера» Йедваем

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GammiD
1626414166
Бикиича надо ставить в сборную, кто лучше его из кандидатов знает наше болото? Времени на раскачку нет))) если провалим осенний отрезок в отборе на ЧМ не поедем. Одно херово дрочпула из сборной он не уберет скорее всего, но это будет другой дрочпул не тот что летом на ЧЕ играл, ближе к тому который был на ЧМ18.
Ответить
Вомбат
1626418096
Думаю, что он не согласится вернуться к тренерской работе. Впрочем, кто знает? Все-таки он подумать обещал, не отказался сразу.
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
1
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
17
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
6
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
25
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Все новости
Все новости
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
1
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
5
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
25
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
Только один игрок забил со штрафных больше, чем Месси
09:27
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+