Главные новости дня. Бердыев может возглавить сборную России, «Спартак» интересуется Жилберто и Ломаевым

Бердыев – кандидат на пост тренера сборной России

«Сила, с которой нужно считаться»: «Зенит» презентовал новую форму

РФС планирует назначить нового тренера сборной России до 23 июля

Дзюба, Чорлука, Нобоа и Хвича – в символической сборной РПЛ сезона-2020/21

37-летний Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры

Вратарь «Спартака» Селихов пропустит три месяца из-за перелома пальца

РФС утвердил список арбитров на первую половину сезона РПЛ. За год из лиги исключили восемь судей

«Спартак» интересуется защитником «Бенфики» Жилберто и вратарем «Крыльев Советов» Ломаевым

«Манчестер Сити» может купить Левандовски вместо Кейна

«Локомотив» подписал предварительный контракт с защитником «Байера» Йедваем