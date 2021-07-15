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    Дзюба, Чорлука, Нобоа и Хвича – в символической сборной РПЛ сезона-2020/21

    Исполком РФС утвердил список 33 лучших игроков прошлого сезона РПЛ и опубликовал символическую сборную турнира.

    В число 11 лучших попали четыре представителя «Зенита», в третий раз подряд ставшего чемпионом России, и три игрока «Рубина», впервые за шесть лет вышедшего в еврокубки.

    Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);

    Защитники: Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос (оба – «Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Ведран Чорлука («Локомотив»);

    Полузащитники: Денис Макаров, Хвича Кварацхелия (оба – «Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»);

    Нападающие: Артeм Дзюба, Сердар Азмун (оба – «Зенит»).

    Источник: твиттер РФС

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    15.07.2021 13:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 15 июля 2021, 21:49

      Лучшее из того, что имеем

      0
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      Рейтинг: +14

      sarkazimo 15 июля 2021, 20:41

      11 лучших представителя Зенита

      Поищите работа в Баку для специалистов. Saytda is elanlari 2021 var

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2021, 17:41

      Знакомьтесь, вот они, "российские сливки" нашего футбола.

      0
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      Рейтинг: +1386

      Хейтер Аларм 15 июля 2021, 15:42

      Мартыхая Малкома и тут протолкнули. Нужно же как то показывать, что 40 лямов народных окупились

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 15 июля 2021, 13:37

      Вратари - Дюпин, Лантратов, Акнифеев, а в сборной на воротах стояли Шунин и Сафонов)

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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > Fusballer 15 июля 2021, 15:21

      И это ******. Чабан жил в своем мире каком то.

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