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  • Дзюба, Чорлука, Нобоа и Хвича – в символической сборной РПЛ сезона-2020/21

Дзюба, Чорлука, Нобоа и Хвича – в символической сборной РПЛ сезона-2020/21

15 июля 2021, 13:28
5

Исполком РФС утвердил список 33 лучших игроков прошлого сезона РПЛ и опубликовал символическую сборную турнира.

В число 11 лучших попали четыре представителя «Зенита», в третий раз подряд ставшего чемпионом России, и три игрока «Рубина», впервые за шесть лет вышедшего в еврокубки.

Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);

Защитники: Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос (оба – «Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Ведран Чорлука («Локомотив»);

Полузащитники: Денис Макаров, Хвича Кварацхелия (оба – «Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»);

Нападающие: Артeм Дзюба, Сердар Азмун (оба – «Зенит»).

Источник: твиттер РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин ЦСКА Локомотив Сочи Дзюба Артем Нобоа Кристиан Чорлука Ведран Ракицкий Ярослав Дюпин Юрий Крыховяк Гжегож Фернандес Марио Азмун Сердар Дуглас Сантос Макаров Денис Кварацхелия Хвича
Комментарии (5)
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Fusballer
1626345435
Вратари - Дюпин, Лантратов, Акнифеев, а в сборной на воротах стояли Шунин и Сафонов)
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Хейтер Аларм
1626352921
Мартыхая Малкома и тут протолкнули. Нужно же как то показывать, что 40 лямов народных окупились
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vladimir-7
1626360098
Знакомьтесь, вот они, "российские сливки" нашего футбола.
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ААМ
1626374956
Лучшее из того, что имеем
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