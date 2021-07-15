Дзюба, Чорлука, Нобоа и Хвича – в символической сборной РПЛ сезона-2020/21

Исполком РФС утвердил список 33 лучших игроков прошлого сезона РПЛ и опубликовал символическую сборную турнира.

В число 11 лучших попали четыре представителя «Зенита», в третий раз подряд ставшего чемпионом России, и три игрока «Рубина», впервые за шесть лет вышедшего в еврокубки.

Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);

Защитники: Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос (оба – «Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Ведран Чорлука («Локомотив»);

Полузащитники: Денис Макаров, Хвича Кварацхелия (оба – «Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»);

Нападающие: Артeм Дзюба, Сердар Азмун (оба – «Зенит»).