РФС определил 33 лучших игроков прошлого сезона РПЛ

РФС традиционно выбрал 33 лучших футболистов минувшего сезона РПЛ (по три на каждую позицию). Список опубликовала Eurostavka.

Вратари: Дюпин, Лантратов, Акинфеев;

Правые защитники: Фернандес, Караваев, Рыбчинский;

Правые центральный защитники: Чорлука, Ловрен, Жиго;

Левые центральные защитники: Ракицкий, Джикия, Пабло;

Левые защитники: Сантос, Самошников, Айртон;

Правые полузащитники: Макаров, Малком, Вандерсон;

Правые центральные полузащитники: Нобоа, Барриос, Вендел;

Левые центральные полузащитники: Крыховяк, Влашич, Оздоев;

Левые полузащитники: Кварацхелия, Лесовой, Эджуке;

Правые нападающие: Дзюба, Деспотович, Соболев;

Левые нападающие: Азмун, Ларссон, Смолов.