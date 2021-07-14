РФС определил 33 лучших игроков прошлого сезона РПЛ

РФС традиционно выбрал 33 лучших футболистов минувшего сезона РПЛ (по три на каждую позицию). Список опубликовала Eurostavka.
Вратари: Дюпин, Лантратов, Акинфеев;
Правые защитники: Фернандес, Караваев, Рыбчинский;
Правые центральный защитники: Чорлука, Ловрен, Жиго;
Левые центральные защитники: Ракицкий, Джикия, Пабло;
Левые защитники: Сантос, Самошников, Айртон;
Правые полузащитники: Макаров, Малком, Вандерсон;
Правые центральные полузащитники: Нобоа, Барриос, Вендел;
Левые центральные полузащитники: Крыховяк, Влашич, Оздоев;
Левые полузащитники: Кварацхелия, Лесовой, Эджуке;
Правые нападающие: Дзюба, Деспотович, Соболев;
Левые нападающие: Азмун, Ларссон, Смолов.
Источник: Eurostavka