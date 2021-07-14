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    РФС определил 33 лучших игроков прошлого сезона РПЛ

    РФС традиционно выбрал 33 лучших футболистов минувшего сезона РПЛ (по три на каждую позицию). Список опубликовала Eurostavka.

    Вратари: Дюпин, Лантратов, Акинфеев;

    Правые защитники: Фернандес, Караваев, Рыбчинский;

    Правые центральный защитники: Чорлука, Ловрен, Жиго;

    Левые центральные защитники: Ракицкий, Джикия, Пабло;

    Левые защитники: Сантос, Самошников, Айртон;

    Правые полузащитники: Макаров, Малком, Вандерсон;

    Правые центральные полузащитники: Нобоа, Барриос, Вендел;

    Левые центральные полузащитники: Крыховяк, Влашич, Оздоев;

    Левые полузащитники: Кварацхелия, Лесовой, Эджуке;

    Правые нападающие: Дзюба, Деспотович, Соболев;

    Левые нападающие: Азмун, Ларссон, Смолов.

    Источник: Eurostavka

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    14.07.2021 23:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 11:52

      Надо было 100 лучших определять. Чтобы никого не обидеть...

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2021, 09:27

      Зенит рулит!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 15 июля 2021, 09:24

      что там делает Отстоев ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 14 июля 2021, 23:22

      РФС определил, что делать, чтобы в рейтинге во второй десяток не вывалится?

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