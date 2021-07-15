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  • Вратарь «Спартака» Селихов пропустит три месяца из-за перелома пальца

Вратарь «Спартака» Селихов пропустит три месяца из-за перелома пальца

15 июля 2021, 17:33
18

Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму в матче Кубка Париматч Премьер с «Рубином» (4:0). У 27-летнего россиянина был диагностирован сложный перелом пальца руки.

«У вратаря диагностирован сложный перелом пальца руки, который потребует оперативного лечения и последующей реабилитации.

На восстановление уйдет около трех месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения в строй!» – сказано в сообщении «Спартака».

  • Селихов в прошлом сезоне провел 1 матч за «Спартак».
  • Он вышел в старте столичного клуба в матче 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
  • Селихов сыграл за «Спартак» впервые за два года. До этого он не играл полтора года из-за операции на ахилле.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр
Комментарии (18)
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derrik2000
1626359791
Вот, ***, не везёт-то парню! Только-только стало всё налаживаться, уверенность в воротах опять появилась, и - НА ТЕБЕ! ((( Прямо какой-то злой рок над Сашей! Может, ему в церковь сходить исповедоваться и свечку поставить?
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oyabun
1626361474
Когда увидел заголовок, подумал чья то злая шутка. Когда ж у Саши эта черная полоса закончится? Главное чтобы сам не впал в уныние.
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Боцман59rus
1626363602
- ломал большой палец под две перации, почти пол года из жизни, никогда бы не подумал, что это такой пи..ец, писать и ложку держать заново учился, так что представляю каково Сане, плюс психологический момент, видимо Макси железно номер один.
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slavа0508
1626364196
Не как Макс шаманит ,,,,
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Krasnodar 123
1626364322
Остров невезения просто какой-то!!!
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Fusballer
1626364875
Сане скорейшего выздоровления!
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Plyash
1626364932
Сашок,ну ты что,будь аккуратней вне поля.Ждём тебя в основе.Удачи.
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Solist345345
1626366196
Вот непруха у Сани какая-то. Скорейшего прескорейшего выздоровления. Не унывай, ждём в воротах в самое ближайшее время.
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rash1959
1626369309
Вот не прет парню, только подлечиться т снова. Выздоравливай, вратарь.
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zigbert
1626442082
А ведь он уже был готов полностью к игре в воротах. Товарищеские матчи показали его уверенную игру. Невезуха да и только. Здоровья Александр!
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