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    Вратарь «Спартака» Селихов пропустит три месяца из-за перелома пальца

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму в матче Кубка Париматч Премьер с «Рубином» (4:0). У 27-летнего россиянина был диагностирован сложный перелом пальца руки.

    «У вратаря диагностирован сложный перелом пальца руки, который потребует оперативного лечения и последующей реабилитации.

    На восстановление уйдет около трех месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения в строй!» – сказано в сообщении «Спартака».

    • Селихов в прошлом сезоне провел 1 матч за «Спартак».
    • Он вышел в старте столичного клуба в матче 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
    • Селихов сыграл за «Спартак» впервые за два года. До этого он не играл полтора года из-за операции на ахилле.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    15.07.2021 17:33
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +752

      FС Spаrtак 17 июля 2021, 11:32

      здоровья

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 июля 2021, 16:28

      А ведь он уже был готов полностью к игре в воротах. Товарищеские матчи показали его уверенную игру. Невезуха да и только. Здоровья Александр!

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > zigbert 16 июля 2021, 18:22

      Более того, я даже надеялся что именно Селихов будет нашим основным вратарем в новом сезоне. Жаль парня.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > oyabun 16 июля 2021, 21:30

      Что то не припомню в каком из эпизодов он получил эту травму.Удар должен был получится довольно сильным.

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > zigbert 17 июля 2021, 06:24

      Кстати, да, тоже пытался вспомнить какой такой сейв ему пришлось совершить, чтобы так повредить палец. Вроде и не было таких моментов.

      1
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 15 июля 2021, 20:15

      Вот не прет парню, только подлечиться т снова. Выздоравливай, вратарь.

      4
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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы 15 июля 2021, 20:11

      теперь он не скоро станет ♂boss of this gym♂ со своим ♂finger♂.

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      Рейтинг: +68

      alex-croos 15 июля 2021, 19:33

      В Амкаре с ним такого не было! А как в Спартак перешел, сразу ломаться начал. Желаю скорейшего выздоровления и что бы эта неприятная полоса закончилась!

      1
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      Рейтинг: +349

      BRAZILES 15 июля 2021, 19:28

      какая невезуха ----только начал играть за спартак ---и натебе

      0
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      Рейтинг: +830

      Solist345345 15 июля 2021, 19:23

      Вот непруха у Сани какая-то. Скорейшего прескорейшего выздоровления. Не унывай, ждём в воротах в самое ближайшее время.

      4
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      Рейтинг: +14466

      playsh 15 июля 2021, 19:02

      Сашок,ну ты что,будь аккуратней вне поля.Ждём тебя в основе.Удачи.

      5
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 15 июля 2021, 19:01

      Сане скорейшего выздоровления!

      6
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 15 июля 2021, 18:52

      Остров невезения просто какой-то!!!

      5
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