Вратарь «Спартака» Селихов пропустит три месяца из-за перелома пальца

Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму в матче Кубка Париматч Премьер с «Рубином» (4:0). У 27-летнего россиянина был диагностирован сложный перелом пальца руки.

«У вратаря диагностирован сложный перелом пальца руки, который потребует оперативного лечения и последующей реабилитации.

На восстановление уйдет около трех месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения в строй!» – сказано в сообщении «Спартака».