Вратарь «Спартака» Селихов пропустит три месяца из-за перелома пальца

Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму в матче Кубка Париматч Премьер с «Рубином» (4:0). У 27-летнего россиянина был диагностирован сложный перелом пальца руки.
«У вратаря диагностирован сложный перелом пальца руки, который потребует оперативного лечения и последующей реабилитации.
На восстановление уйдет около трех месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения в строй!» – сказано в сообщении «Спартака».
- Селихов в прошлом сезоне провел 1 матч за «Спартак».
- Он вышел в старте столичного клуба в матче 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
- Селихов сыграл за «Спартак» впервые за два года. До этого он не играл полтора года из-за операции на ахилле.
Источник: официальный сайт «Спартака»