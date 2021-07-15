Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев интересен «Спартаку». Он может заменить травмированного Селихова

«Спартак» претендует на голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаева, сообщает Metaratings.

По информации источника, кандидатура 22-летнего вратаря рассматривается в качестве замены для Александра Селихова, который выбыл на три месяца из-за сложного перелома пальца руки.

В перспективе воспитанник «Чертаново» мог бы стать заменой для 37-летнего Артема Реброва.