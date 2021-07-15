Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев интересен «Спартаку». Он может заменить травмированного Селихова

    «Спартак» претендует на голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаева, сообщает Metaratings.

    По информации источника, кандидатура 22-летнего вратаря рассматривается в качестве замены для Александра Селихова, который выбыл на три месяца из-за сложного перелома пальца руки.

    В перспективе воспитанник «Чертаново» мог бы стать заменой для 37-летнего Артема Реброва.

    • В прошлом сезоне Ломаев пропустил 12 голов в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2021 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      sevosteya 16 июля 2021, 03:07


      Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго-------- http://lingen.ru/y3tju

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июля 2021, 21:32

      в Зените вообще нет нормальных вратарей и ничего никого не подписывают

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer > Garrincha58 15 июля 2021, 21:39

      А зачем? В РПЛ и так прёт, а большего им и не надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 15 июля 2021, 21:24

      А этот ноунейм точно лучше своих молодых вратарей? Если нет, то какой смысл?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7878

      Томик 15 июля 2021, 20:51

      Это же не может быть правдой... Это я про травму.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 июля 2021, 20:49

      зачем, если своих молодых еще два есть?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3463

      acor94 15 июля 2021, 20:34

      зачем ему идти третьим вратарем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 15 июля 2021, 20:22

      Ну в принципе Артему уже точно пора на пенсию , а вот кто такой Иван Ломаев - ???

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11