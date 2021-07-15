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    «Сила, с которой нужно считаться»: «Зенит» презентовал новую форму

    «Зенит» опубликовал видеопрезентацию формы, в которой команда будет играть в сезоне-2021/22.

    «Дизайн домашней и выездной формы футбольного клуба «Зенит» сезона-2021/22 вдохновлен каналами Санкт-Петербурга, сыгравшими ключевую роль в становлении России как морской державы.

    Светло-голубая домашняя футболка с классическим V-образным вырезом украшена смелыми графическими элементами, напоминающими волны на Неве.

    Выездная форма выглядит лаконично и современно, а светло-голубые детали выигрышно выделяются на кремовом фоне», – говорится в описании на официальном сайте клуба.

    • «Зенит» – действующий чемпион России.
    • Технический спонсор клуба – компания Nike.
    • Форма изготовлена из 100% полиэстера, произведенного из переработанных пластиковых бутылок.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    15.07.2021 10:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 15 июля 2021, 18:18

      Обычная, заурядная форма, ничем не отличающаяся от предыдущих.

      0
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      Рейтинг: +14466

      playsh 15 июля 2021, 17:59

      Цвет светло-голубенький...ой.
      Боря Моисеев сейчас бы сказал - повторяйте,повторяйте,повторяйте,повторяйте...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -239

      Закат ЕдРа 15 июля 2021, 15:29

      Вилков сила с которой нужно считаться)))

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 15 июля 2021, 13:07

      Хорошая форма, впрочем как всегда....))

      0
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 15 июля 2021, 12:04

      Форма хороша.
      Но описание..
      Найдите скреативившегося мудака и накажите.
      " светло-голубые детали выигрышно выделяются на кремовом фоне»

      1
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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n 15 июля 2021, 11:40

      Светло-голубые детали))) Все этим сказано!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > KLIM777 15 июля 2021, 12:40

      Для Спартачей светло голубые детали значат Зенит из Питера))) И все го лишь)))

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 15 июля 2021, 11:34

      Расскажите это в Европе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10453

      ivany4 15 июля 2021, 11:32

      Как бомжа не обряди, а сущность никуда не спрячешь.)
      Их даже красивая обертка в Европе не спасает.))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +649

      Sanches65 15 июля 2021, 11:26

      Вперёд гомосеки, настоящая петушинная тряпка. Тьфу блин ненавижу пида...ов.

      5
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 15 июля 2021, 11:18

      Ну теперь точно обыграют школьников из Бельгии

      2
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