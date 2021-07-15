«Сила, с которой нужно считаться»: «Зенит» презентовал новую форму

«Зенит» опубликовал видеопрезентацию формы, в которой команда будет играть в сезоне-2021/22.

«Дизайн домашней и выездной формы футбольного клуба «Зенит» сезона-2021/22 вдохновлен каналами Санкт-Петербурга, сыгравшими ключевую роль в становлении России как морской державы.

Светло-голубая домашняя футболка с классическим V-образным вырезом украшена смелыми графическими элементами, напоминающими волны на Неве.

Выездная форма выглядит лаконично и современно, а светло-голубые детали выигрышно выделяются на кремовом фоне», – говорится в описании на официальном сайте клуба.

«Зенит» – действующий чемпион России.

Технический спонсор клуба – компания Nike.

Форма изготовлена из 100% полиэстера, произведенного из переработанных пластиковых бутылок.