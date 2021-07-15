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  • «Сила, с которой нужно считаться»: «Зенит» презентовал новую форму

«Сила, с которой нужно считаться»: «Зенит» презентовал новую форму

15 июля 2021, 10:42
14

«Зенит» опубликовал видеопрезентацию формы, в которой команда будет играть в сезоне-2021/22.

«Дизайн домашней и выездной формы футбольного клуба «Зенит» сезона-2021/22 вдохновлен каналами Санкт-Петербурга, сыгравшими ключевую роль в становлении России как морской державы.

Светло-голубая домашняя футболка с классическим V-образным вырезом украшена смелыми графическими элементами, напоминающими волны на Неве.

Выездная форма выглядит лаконично и современно, а светло-голубые детали выигрышно выделяются на кремовом фоне», – говорится в описании на официальном сайте клуба.

  • «Зенит» – действующий чемпион России.
  • Технический спонсор клуба – компания Nike.
  • Форма изготовлена из 100% полиэстера, произведенного из переработанных пластиковых бутылок.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
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сутулая собака и лисы
1626336589
за клубами из РФ слежу только в еврокубках. у меня возник вопрос. да что чёрт побери ты такое несешь.gif
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Skull_Boy
1626337094
Ну теперь точно обыграют школьников из Бельгии
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Sanches65
1626337593
Вперёд гомосеки, настоящая петушинная тряпка. Тьфу блин ненавижу пида...ов.
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ivany4
1626337960
Как бомжа не обряди, а сущность никуда не спрячешь.) Их даже красивая обертка в Европе не спасает.))
Ответить
m40
1626338051
Расскажите это в Европе
Ответить
R_a_i_n
1626338424
Светло-голубые детали))) Все этим сказано!
Ответить
Алехсбургер.
1626339866
Форма хороша. Но описание.. Найдите скреативившегося мудака и накажите. " светло-голубые детали выигрышно выделяются на кремовом фоне»
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Закат ЕдРа
1626352196
Вилков сила с которой нужно считаться)))
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Plyash
1626361189
Цвет светло-голубенький...ой. Боря Моисеев сейчас бы сказал - повторяйте,повторяйте,повторяйте,повторяйте...
Ответить
oyabun
1626362326
Обычная, заурядная форма, ничем не отличающаяся от предыдущих.
Ответить
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