«Сила, с которой нужно считаться»: «Зенит» презентовал новую форму

«Зенит» опубликовал видеопрезентацию формы, в которой команда будет играть в сезоне-2021/22.
«Дизайн домашней и выездной формы футбольного клуба «Зенит» сезона-2021/22 вдохновлен каналами Санкт-Петербурга, сыгравшими ключевую роль в становлении России как морской державы.
Светло-голубая домашняя футболка с классическим V-образным вырезом украшена смелыми графическими элементами, напоминающими волны на Неве.
Выездная форма выглядит лаконично и современно, а светло-голубые детали выигрышно выделяются на кремовом фоне», – говорится в описании на официальном сайте клуба.
- «Зенит» – действующий чемпион России.
- Технический спонсор клуба – компания Nike.
- Форма изготовлена из 100% полиэстера, произведенного из переработанных пластиковых бутылок.
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Источник: Официальный сайт «Зенита»