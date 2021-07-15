Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Сити» может купить Левандовски вместо Кейна

    «Манчестер Сити» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

    По информации Daily Mail, английский клуб может начать переговоры о трансфере 32-летнего футболиста, если сорвется подписание форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола знаком с поляком по совестной работе в «Баварии» с 2014 по 2016 год.

    • В прошлом сезоне Левандовски забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах.
    • Его контракт с мюнхенцами рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2021 19:50
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 17 июля 2021, 13:06

      Левандовский (я так понимаю, именно это его настоящая фамилия!) на мой взгляд сейчас не стоит 60 млн. И на Евро он себя ничем особенным не проявил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 22:19

      Так Левандовски в Реал хочет. Он сам об этом сказал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 15 июля 2021, 21:28

      И зачем же Баварии продавать столь эффективного игрока?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы > oyabun 15 июля 2021, 23:03

      вероятно сам Лева решил сделать себе новый вызов.
      зная качественное руководство Баварии, они не будут устраивать затратную панихиду (как с Месси) и отпустят игрока за хорошие отступные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 15 июля 2021, 20:13

      а Зюбу?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Benifacto 15 июля 2021, 22:19

      Зюба - национальное достояние. За бугор не продается!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto > Cleaner 15 июля 2021, 22:28

      эх если бы не санкции...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11