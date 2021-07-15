«Манчестер Сити» может купить Левандовски вместо Кейна

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.
По информации Daily Mail, английский клуб может начать переговоры о трансфере 32-летнего футболиста, если сорвется подписание форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола знаком с поляком по совестной работе в «Баварии» с 2014 по 2016 год.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах.
- Его контракт с мюнхенцами рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.
Источник: Daily Mail