Eurostavka: «Локомотив» подписал предварительный контракт с защитником «Байера» Йедваем

Центральный защитник «Байера» Тин Йедвай близок к переходу в «Локомотив».
По информации Eurostavka, московский клуб уже подписал предварительное соглашение с 25-летним футболистом.
Теперь «Локо» нужно согласовать детали трансфера с «Байером». Заниматься этим будет руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.
- Рыночная стоимость хорвата – 3 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Йедвай провел 8 матчей и сделал 1 ассист.
Источник: Eurostavka
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