Eurostavka: «Локомотив» подписал предварительный контракт с защитником «Байера» Йедваем

Центральный защитник «Байера» Тин Йедвай близок к переходу в «Локомотив».

По информации Eurostavka, московский клуб уже подписал предварительное соглашение с 25-летним футболистом.

Теперь «Локо» нужно согласовать детали трансфера с «Байером». Заниматься этим будет руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.