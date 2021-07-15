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    Eurostavka: «Локомотив» подписал предварительный контракт с защитником «Байера» Йедваем

    Центральный защитник «Байера» Тин Йедвай близок к переходу в «Локомотив».

    По информации Eurostavka, московский клуб уже подписал предварительное соглашение с 25-летним футболистом.

    Теперь «Локо» нужно согласовать детали трансфера с «Байером». Заниматься этим будет руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.

    • Рыночная стоимость хорвата – 3 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне Йедвай провел 8 матчей и сделал 1 ассист.

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    15.07.2021 22:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +33709

      zra78 17 июля 2021, 08:03

      Надеюсь справится,всё же сравнивать его будут Чорлукой

      11
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      Рейтинг: +67330

      portero 16 июля 2021, 08:49

      Николичу скучно без соотечественников, лишь бы не ленился в РПЛ...

      1
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      Рейтинг: +10

      sevosteya 16 июля 2021, 03:06


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      Рейтинг: +4454

      Snek 15 июля 2021, 23:30

      Как я и говорил, наши топовые клубы скупают откровенных лавочников середняков из европейских топ лиг.

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > Snek 16 июля 2021, 07:33

      как будто америку открыл...а кто пойдет кроме лавочников? немерено бабла дать может только зенит, и то не всем надо

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      Рейтинг: +543

      vsolon > Snek 16 июля 2021, 07:53

      еще и лимит отменят.... будем смотреть первенство уганды

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