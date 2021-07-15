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  • РФС утвердил список арбитров на первую половину сезона РПЛ. За год из лиги исключили восемь судей

РФС утвердил список арбитров на первую половину сезона РПЛ. За год из лиги исключили восемь судей

15 июля 2021, 18:02
11

Исполком РФС утвердил список арбитров на первую половину нового сезона РПЛ.

В их число вошли 19 судей: Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Виталий Мешков, Игорь Панин, Владимир Москалев, Алексей Сухой, Артем Чистяков.

За последний год из РПЛ по разным причинам были убрали пять судей: Алексей Еськов, Михаил Вилков, Станислав Васильев, Сергей Лапочкин, Николай Волошин. Еще трое арбитров – Роман Галимов, Евгений Турбин и Анатолий Жабченко – были переведены в ФНЛ.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Лапочкин Сергей Турбин Евгений Еськов Алексей Вилков Михаил Жабченко Анатолий Галимов Роман Волошин Николай Васильев Станислав
Комментарии (11)
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sерж
1626361845
написали бы что, кучкуа пи живые
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Skull_Boy
1626365604
Борода, Казарцнв, Левник, Иваныч, Матюня, Куку и Мешок ну да без газососни
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dim29
1626376913
рфс придумал это,рфс придумал то,деньги освоили,жизнь удалась,сборная в пердиве.
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portero
1626379928
Посмотрим на новых судей... лишь бы они сильно не косячили и от клубов поменьше истерик, а то иной раз из-за спорного моментов истерика... воролс а что вы всю игру делали?
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sevosteya
1626394045
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Cubinec1989
1626407489
Из всех Карась топ
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paracetamol
1626417056
Куль толку! Вместо одних взяточников пришли другие, молодые и жадные!
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zigbert
1626441621
Хотелось бы в новом сезоне увидеть более ответственную работу судей по сравнению с прошлым.
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GoLenaStop
1626908868
А, огласите весь список, пожалуйста... А, почему в этом списке нет Шойгу, Путина , Миллера и Скабеевой на боковой линии? А, с ними будет настоящий футбол!... Хи...
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