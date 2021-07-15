РФС утвердил список арбитров на первую половину сезона РПЛ. За год из лиги исключили восемь судей

Исполком РФС утвердил список арбитров на первую половину нового сезона РПЛ.

В их число вошли 19 судей: Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Виталий Мешков, Игорь Панин, Владимир Москалев, Алексей Сухой, Артем Чистяков.

За последний год из РПЛ по разным причинам были убрали пять судей: Алексей Еськов, Михаил Вилков, Станислав Васильев, Сергей Лапочкин, Николай Волошин. Еще трое арбитров – Роман Галимов, Евгений Турбин и Анатолий Жабченко – были переведены в ФНЛ.