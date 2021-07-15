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    РФС утвердил список арбитров на первую половину сезона РПЛ. За год из лиги исключили восемь судей

    Исполком РФС утвердил список арбитров на первую половину нового сезона РПЛ.

    В их число вошли 19 судей: Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Виталий Мешков, Игорь Панин, Владимир Москалев, Алексей Сухой, Артем Чистяков.

    За последний год из РПЛ по разным причинам были убрали пять судей: Алексей Еськов, Михаил Вилков, Станислав Васильев, Сергей Лапочкин, Николай Волошин. Еще трое арбитров – Роман Галимов, Евгений Турбин и Анатолий Жабченко – были переведены в ФНЛ.

    Источник: сайт РФС

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    15.07.2021 18:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 22 июля 2021, 02:07

      А, огласите весь список, пожалуйста...
      А, почему в этом списке нет Шойгу, Путина , Миллера и Скабеевой на боковой линии?
      А, с ними будет настоящий футбол!...
      Хи...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 июля 2021, 16:20

      Хотелось бы в новом сезоне увидеть более ответственную работу судей по сравнению с прошлым.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 16 июля 2021, 09:30

      Куль толку! Вместо одних взяточников пришли другие, молодые и жадные!

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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 16 июля 2021, 06:51

      Из всех Карась топ

      0
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      Рейтинг: +10

      sevosteya 16 июля 2021, 03:07

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      Рейтинг: +67330

      portero 15 июля 2021, 23:12

      Посмотрим на новых судей... лишь бы они сильно не косячили и от клубов поменьше истерик, а то иной раз из-за спорного моментов истерика... воролс а что вы всю игру делали?

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      Рейтинг: +659

      dim29 15 июля 2021, 22:21

      рфс придумал это,рфс придумал то,деньги освоили,жизнь удалась,сборная в пердиве.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 15 июля 2021, 19:13

      Борода, Казарцнв, Левник, Иваныч, Матюня, Куку и Мешок ну да без газососни

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      Рейтинг: +1631

      sерж > Skull_Boy 15 июля 2021, 19:22

      некеуй трогать наших

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      Рейтинг: +1631

      sерж > Skull_Boy 15 июля 2021, 19:23

      своих судей себе найдите

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      Рейтинг: +1631

      sерж 15 июля 2021, 18:10

      написали бы что, кучкуа пи живые

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