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    Директор «Рубина» Сайманов: «Конечно, не хочу, чтобы Слуцкий уходил в сборную. У нас долгосрочный проект. Столько сил тратим»

    Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина», высказался на тему возможного приглашения главного тренера казанцев Леонида Слуцкого в сборную России. Функционер не хотел бы ухода тренера.

    – Если будет официальное обращение [из РФС] по поводу Слуцкого, как вы отреагируете?

    – Конечно, не хочу, чтобы он уходил. У нас долгосрочный проект. Столько сил и энергии тратим. Если будет обращение, будем думать, что делать.

    • На прошлой неделе пост главного тренера национальной команды покинул Станислав Черчесов.
    • Слуцкий возглавлял сборную России с 2015-го по 2016-й год.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    15.07.2021 00:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2021, 09:24

      Чем Слуцкер лучше Черчеса в сборной? Такой же му-к (позорник)!

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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 15 июля 2021, 05:29

      Что опять его в сборную что ли надо)))Они уже себя показали с физруком - один на Евро в 3 центральных нападающих играл, второй на другом Евро в три опорника - неужели непонятно , что там от тренеров 1 название!

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