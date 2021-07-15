Директор «Рубина» Сайманов: «Конечно, не хочу, чтобы Слуцкий уходил в сборную. У нас долгосрочный проект. Столько сил тратим»

Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина», высказался на тему возможного приглашения главного тренера казанцев Леонида Слуцкого в сборную России. Функционер не хотел бы ухода тренера.

– Если будет официальное обращение [из РФС] по поводу Слуцкого, как вы отреагируете?

– Конечно, не хочу, чтобы он уходил. У нас долгосрочный проект. Столько сил и энергии тратим. Если будет обращение, будем думать, что делать.

На прошлой неделе пост главного тренера национальной команды покинул Станислав Черчесов .

. Слуцкий возглавлял сборную России с 2015-го по 2016-й год.

Его контракт с «Рубином» рассчитан до конца сезона-2023/24.

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