Слуцкий – о сборной: «Мне очень нравится моя нынешняя работа»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал понять, что на сегодняшний день ему неинтересно возвращение в сборную России.

«Со мной не связывались на предмет работы. Вся тема на этом исчерпана. Мне очень нравится моя нынешняя работа», – сказал Слуцкий.

В четверг пост главного тренера национальной команды покинул Станислав Черчесов .

. Слуцкий возглавлял сборную России с 2015-го по 2016-й год.

Его контракт с «Рубином» рассчитан до конца сезона-2023/24.

Слуцкий полагает, что сборную России возглавит иностранец