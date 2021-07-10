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    Слуцкий – о сборной: «Мне очень нравится моя нынешняя работа»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал понять, что на сегодняшний день ему неинтересно возвращение в сборную России.

    «Со мной не связывались на предмет работы. Вся тема на этом исчерпана. Мне очень нравится моя нынешняя работа», – сказал Слуцкий.

    • В четверг пост главного тренера национальной команды покинул Станислав Черчесов.
    • Слуцкий возглавлял сборную России с 2015-го по 2016-й год.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до конца сезона-2023/24.

    Слуцкий полагает, что сборную России возглавит иностранец

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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