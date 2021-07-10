Слуцкий – о сборной: «Мне очень нравится моя нынешняя работа»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал понять, что на сегодняшний день ему неинтересно возвращение в сборную России.
«Со мной не связывались на предмет работы. Вся тема на этом исчерпана. Мне очень нравится моя нынешняя работа», – сказал Слуцкий.
- В четверг пост главного тренера национальной команды покинул Станислав Черчесов.
- Слуцкий возглавлял сборную России с 2015-го по 2016-й год.
- Его контракт с «Рубином» рассчитан до конца сезона-2023/24.
Слуцкий полагает, что сборную России возглавит иностранец
Источник: «Р-Спорт»