Слуцкий полагает, что сборную России возглавит иностранец

Журналист Константин Генич пообщался с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Некоторые ответы собеседника комментатор обнародовал до выхода записи разговора в свет.

«Только что общался с Лео Слуцким, и на вопрос «Вы действительно отказались?», он сходу бросил: «Так никто не связывался, и никакого предложения не было». Вот и всe.

Я у него спросил, российский тренер будет или иностранец. Он предположил, что будет второй вариант», – передал слова Слуцкого Генич.

Слуцкий тренировал сборную с 2015 по 2016 год.

На минувшем Евро-2020 Россия не вышла из группы.

В сентябре возобновляется отборочный цикл ЧМ-2022.

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