Слуцкий полагает, что сборную России возглавит иностранец

Журналист Константин Генич пообщался с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Некоторые ответы собеседника комментатор обнародовал до выхода записи разговора в свет.
«Только что общался с Лео Слуцким, и на вопрос «Вы действительно отказались?», он сходу бросил: «Так никто не связывался, и никакого предложения не было». Вот и всe.
Я у него спросил, российский тренер будет или иностранец. Он предположил, что будет второй вариант», – передал слова Слуцкого Генич.
- Слуцкий тренировал сборную с 2015 по 2016 год.
- На минувшем Евро-2020 Россия не вышла из группы.
- В сентябре возобновляется отборочный цикл ЧМ-2022.
Алексей Попов: «Карпин, Семак и Слуцкий отказались от сборной, потому что боятся обосраться. И все иностранцы обосрутся»
Арустамян – о тренере сборной России: «Виллаш-Боаш – самый очевидный вариант, также РФС предлагали Тедеско»
Источник: телеграм-канал Константина Генича