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    Арустамян – о тренере сборной России: «Виллаш-Боаш – самый очевидный вариант, также РФС предлагали Тедеско»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, как Станиславу Черчесову сообщили об увольнении из сборной России, а также прокомментировал поиск замены для него.

    «Как происходила отставка? Сегодня утром Черчесову позвонили из РФС и пригласили на встречу с Дюковым. Она была довольно короткой – но этого времени хватило, чтобы согласовать отставку.

    Сама техническая процедура расторжения еще впереди. С этим проблем быть не должно – тем более, как я понимаю, основные моменты на встрече были обговорены, и Черчесов с РФС пришли ко взаимопониманию.

    Что дальше? РФС вел переговоры с российскими тренерами – изначально замену Черчесову видели на нашем рынке. Но рынок очень узкий, выбор небольшой – все фамилии на слуху, я в первую очередь о Карпине и Слуцком. С обоими, как вы знаете, у РФС не срослось.

    В итоге переключились на иностранных кандидатов. Конкретики тут пока нет, но самый очевидный вариант – Андре Виллаш-Боаш. Он не вызывает негатива и вполне устраивает руководство РФС, прежде всего Дюкова и Максима Митрофанова.

    Не исключено, что в ближайшее время всплывут и другие варианты – РФС последние недели активно предлагают разных тренеров. В частности, из Германии, из Италии.

    Доменико Тедеско – в их числе. Почти прямая речь в канале у коллеги Алланазарова дает понять: сам Доменико готов вступить в предметные переговоры. Но ждeт официального предложения.

    Повторю: нет окончательного решения. У Дюкова большой опыт назначения иностранных тренеров в «Зените». Контактов в Европе тоже хватает. Не удивлюсь, что могут появиться самые неожиданные варианты», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4818

      maygli 33 минуты назад

      Почему Бердыева не рассматривают? Что не так? Или им теперь неудобно перед ним за то, что тогда ему отказали предпочтя Черчесова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      inzek 44 минуты назад

      для меня 2 варианта. или Тедди или Бердыев. занятых в командах к опилкам не допускаю

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      aaaaahhhh 1 час назад

      дерьмовый вариант этот Боаш

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