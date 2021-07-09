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  • Арустамян – о тренере сборной России: «Виллаш-Боаш – самый очевидный вариант, также РФС предлагали Тедеско»

Арустамян – о тренере сборной России: «Виллаш-Боаш – самый очевидный вариант, также РФС предлагали Тедеско»

9 июля 2021, 00:24
19

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, как Станиславу Черчесову сообщили об увольнении из сборной России, а также прокомментировал поиск замены для него.

«Как происходила отставка? Сегодня утром Черчесову позвонили из РФС и пригласили на встречу с Дюковым. Она была довольно короткой – но этого времени хватило, чтобы согласовать отставку.

Сама техническая процедура расторжения еще впереди. С этим проблем быть не должно – тем более, как я понимаю, основные моменты на встрече были обговорены, и Черчесов с РФС пришли ко взаимопониманию.

Что дальше? РФС вел переговоры с российскими тренерами – изначально замену Черчесову видели на нашем рынке. Но рынок очень узкий, выбор небольшой – все фамилии на слуху, я в первую очередь о Карпине и Слуцком. С обоими, как вы знаете, у РФС не срослось.

В итоге переключились на иностранных кандидатов. Конкретики тут пока нет, но самый очевидный вариант – Андре Виллаш-Боаш. Он не вызывает негатива и вполне устраивает руководство РФС, прежде всего Дюкова и Максима Митрофанова.

Не исключено, что в ближайшее время всплывут и другие варианты – РФС последние недели активно предлагают разных тренеров. В частности, из Германии, из Италии.

Доменико Тедеско – в их числе. Почти прямая речь в канале у коллеги Алланазарова дает понять: сам Доменико готов вступить в предметные переговоры. Но ждeт официального предложения.

Повторю: нет окончательного решения. У Дюкова большой опыт назначения иностранных тренеров в «Зените». Контактов в Европе тоже хватает. Не удивлюсь, что могут появиться самые неожиданные варианты», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Арустамян Нобель
Комментарии (19)
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aaaaahhhh
1625781034
дерьмовый вариант этот Боаш
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inzek
1625783873
для меня 2 варианта. или Тедди или Бердыев. занятых в командах к опилкам не допускаю
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maygli
1625784545
Почему Бердыева не рассматривают? Что не так? Или им теперь неудобно перед ним за то, что тогда ему отказали предпочтя Черчесова?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1625802679
Новый тренер будет петь старую песню: "Других футболистов у нас нет".
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кран
1625813615
Если хотим вариться в том же болоте, то да, Боаш норм, тем более устраивает руководство РФС ...заметьте, подходит не под какие-то цели, а устраивает руководство РФС... Чтоб двигаться вперед, нужен амбициозный тренер...Из всех представленных, не считая наших, я считаю самый подходящий вариант -Тедеско!
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САДЫЧОК
1625814257
Черчесов - Это НЕДОТРЕНЕР украл , можно сказать домашний Чемпионат Европы.Нужно теперь всё время об этом типе говорить-ПОЗОРИЩЕ !
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general.lizyukov
1625819885
Нахрена он нужен? Чего он добился?
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Aleksey!
1625821378
Я думаю, что нужно приглашать нейтрального тренера, который не был у руля одного из клубов РПЛ. Помним мы Газаева и сборную в составе которой 9 из 11 человек представители ЦСКА.
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paracetamol
1625823306
Давай лучше Андрюху! А то если увижу, как паяц Сардеска прыгает, сразу телик выключу!
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САДЫЧОК
1625841777
Честно сказать , Боаш сильный тренер-Но хотелось бы ещё сильнее !
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