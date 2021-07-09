Арустамян – о тренере сборной России: «Виллаш-Боаш – самый очевидный вариант, также РФС предлагали Тедеско»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, как Станиславу Черчесову сообщили об увольнении из сборной России, а также прокомментировал поиск замены для него.

«Как происходила отставка? Сегодня утром Черчесову позвонили из РФС и пригласили на встречу с Дюковым. Она была довольно короткой – но этого времени хватило, чтобы согласовать отставку.

Сама техническая процедура расторжения еще впереди. С этим проблем быть не должно – тем более, как я понимаю, основные моменты на встрече были обговорены, и Черчесов с РФС пришли ко взаимопониманию.

Что дальше? РФС вел переговоры с российскими тренерами – изначально замену Черчесову видели на нашем рынке. Но рынок очень узкий, выбор небольшой – все фамилии на слуху, я в первую очередь о Карпине и Слуцком. С обоими, как вы знаете, у РФС не срослось.

В итоге переключились на иностранных кандидатов. Конкретики тут пока нет, но самый очевидный вариант – Андре Виллаш-Боаш. Он не вызывает негатива и вполне устраивает руководство РФС, прежде всего Дюкова и Максима Митрофанова.

Не исключено, что в ближайшее время всплывут и другие варианты – РФС последние недели активно предлагают разных тренеров. В частности, из Германии, из Италии.

Доменико Тедеско – в их числе. Почти прямая речь в канале у коллеги Алланазарова дает понять: сам Доменико готов вступить в предметные переговоры. Но ждeт официального предложения.

Повторю: нет окончательного решения. У Дюкова большой опыт назначения иностранных тренеров в «Зените». Контактов в Европе тоже хватает. Не удивлюсь, что могут появиться самые неожиданные варианты», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.