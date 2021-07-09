Алексей Попов: «Карпин, Семак и Слуцкий отказались от сборной, потому что боятся обосраться. И все иностранцы обосрутся»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России и нежелание российских тренеров возглавить национальную команду.

– Почему российские тренеры отказались от должности главного тренера сборной?

– Потому что слабы. Нельзя быть спортсменом, тренером и не стремиться к самым великим победам, а сборная – это пик карьеры. Да, возможно, в первый раз у Слуцкого не получилось, но он это осмыслил и мог бы взяться во второй раз, создать мощный тренерский штаб.

Тренер сборной не должен быть таким, как Черчесов – «я решаю и все». Он должен прислушиваться к помощникам. Можно взять двух мощных специалистов, которые бы работали в тандеме. А отказались потому, что боятся обосраться.

– Кто из иностранцев не оплошает?

– Все иностранцы обосрутся. Потому что у нас в России жизнь такая – на откатах, на чиновничьем произволе. Иностранец, который сюда приходит, этого не понимает. Он знает, что страна тяжелая, но вклиниться не может, не осознает, что нужны железные яйца.

В итоге сначала зарубежный специалист, может, и будет рвать ягодицы, чтобы сделать что-то из сборной, но с каждым днем начнет все больше понимать ситуацию и в нем потухнет огонь.

Лучший пример – это Манчини, которому не дали работать в «Зените». Нужен русский, такой как Слуцкий. Можно в тандеме с Федотовым, один из лучших тренеров.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.

Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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