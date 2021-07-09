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  • Алексей Попов: «Карпин, Семак и Слуцкий отказались от сборной, потому что боятся обосраться. И все иностранцы обосрутся»

Алексей Попов: «Карпин, Семак и Слуцкий отказались от сборной, потому что боятся обосраться. И все иностранцы обосрутся»

9 июля 2021, 09:26
8

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России и нежелание российских тренеров возглавить национальную команду.

– Почему российские тренеры отказались от должности главного тренера сборной?

– Потому что слабы. Нельзя быть спортсменом, тренером и не стремиться к самым великим победам, а сборная – это пик карьеры. Да, возможно, в первый раз у Слуцкого не получилось, но он это осмыслил и мог бы взяться во второй раз, создать мощный тренерский штаб.

Тренер сборной не должен быть таким, как Черчесов – «я решаю и все». Он должен прислушиваться к помощникам. Можно взять двух мощных специалистов, которые бы работали в тандеме. А отказались потому, что боятся обосраться.

– Кто из иностранцев не оплошает?

– Все иностранцы обосрутся. Потому что у нас в России жизнь такая – на откатах, на чиновничьем произволе. Иностранец, который сюда приходит, этого не понимает. Он знает, что страна тяжелая, но вклиниться не может, не осознает, что нужны железные яйца.

В итоге сначала зарубежный специалист, может, и будет рвать ягодицы, чтобы сделать что-то из сборной, но с каждым днем начнет все больше понимать ситуацию и в нем потухнет огонь.

Лучший пример – это Манчини, которому не дали работать в «Зените». Нужен русский, такой как Слуцкий. Можно в тандеме с Федотовым, один из лучших тренеров.

  • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
  • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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Источник: «РБ-Спорт»
Россия Россия Попов Алексей Слуцкий Леонид Черчесов Станислав Карпин Валерий Семак Сергей
Комментарии (8)
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KOLBIS
1625813352
При чем здесь откаты не пойму...Бред какой-то...
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Давид59
1625813720
Странно, конечно, брать интервью у бывшего защитника Амкара. Но говорит он верно. Насчёт "обосрутся все" это так. Сборную за год (а до ЧМ остался год) не сделать. Остаётся ставить реальные цели. Допустим, просто отобраться на ЧМ. Выйти там из группы будет сложно. ЧЕ показал, насколько всё у нас плохо.
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portero
1625816077
В на каких условиях им предлагали работать, совмещая с командой и за мутную премию??? Думаю 2,5 точно не предлагали, Карпин бы согласился. Ну а Семак и так эти деньги в Зените получает . На счет Слуцкого непонятно как у него в Рубине, мог и отказаться.
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АлексМак
1625816657
прав на все сто!!!
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Garrincha58
1625829914
а что Семак разве не обс...ся уже три года в ЛЧ не ужели ему не привыкать и опять в этом году будет тоже самое, лучше бы ушёл в сборную но ведь ему и Карпину или Слуцкому я уверен никто из РФС не обращался
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Из Твери Леха
1625841663
Федотов это который из Сочи что ль?
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