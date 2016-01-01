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    Алексей Попов: «Карпин, Семак и Слуцкий отказались от сборной, потому что боятся обосраться. И все иностранцы обосрутся»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России и нежелание российских тренеров возглавить национальную команду.

    – Почему российские тренеры отказались от должности главного тренера сборной?

    – Потому что слабы. Нельзя быть спортсменом, тренером и не стремиться к самым великим победам, а сборная – это пик карьеры. Да, возможно, в первый раз у Слуцкого не получилось, но он это осмыслил и мог бы взяться во второй раз, создать мощный тренерский штаб.

    Тренер сборной не должен быть таким, как Черчесов – «я решаю и все». Он должен прислушиваться к помощникам. Можно взять двух мощных специалистов, которые бы работали в тандеме. А отказались потому, что боятся обосраться.

    – Кто из иностранцев не оплошает?

    – Все иностранцы обосрутся. Потому что у нас в России жизнь такая – на откатах, на чиновничьем произволе. Иностранец, который сюда приходит, этого не понимает. Он знает, что страна тяжелая, но вклиниться не может, не осознает, что нужны железные яйца.

    В итоге сначала зарубежный специалист, может, и будет рвать ягодицы, чтобы сделать что-то из сборной, но с каждым днем начнет все больше понимать ситуацию и в нем потухнет огонь.

    Лучший пример – это Манчини, которому не дали работать в «Зените». Нужен русский, такой как Слуцкий. Можно в тандеме с Федотовым, один из лучших тренеров.

    • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
    • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 09:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +26

      АлексМак 1 час назад

      прав на все сто!!!

      1
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      Рейтинг: +48989

      portero 1 час назад

      В на каких условиях им предлагали работать, совмещая с командой и за мутную премию???
      Думаю 2,5 точно не предлагали, Карпин бы согласился. Ну а Семак и так эти деньги в Зените получает . На счет Слуцкого непонятно как у него в Рубине, мог и отказаться.

      0
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      Рейтинг: +4775

      Давид59 1 час назад

      Странно, конечно, брать интервью у бывшего защитника Амкара. Но говорит он верно. Насчёт "обосрутся все" это так. Сборную за год (а до ЧМ остался год) не сделать. Остаётся ставить реальные цели. Допустим, просто отобраться на ЧМ. Выйти там из группы будет сложно. ЧЕ показал, насколько всё у нас плохо.

      0
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      Рейтинг: +8520

      KOLBIS 2 часа назад

      При чем здесь откаты не пойму...Бред какой-то...

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      Рейтинг: +7123

      Alekxei Z. 2 часа назад

      А с чего вы взяли , что российским тренером что-то предлагали ?
      Гутцайт спросил у Карпина. Разве журналист имел полномочия предлагать контракт ? Любой в такой ситуации ответит отрицательно , или просто пошлёт на....
      Предлагать должен Дюков, а вот этого походу не было. Думаю никто от сборной не откажется.

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      Рейтинг: +902

      tarasofka 2 часа назад

      тут в интернетах пишут, что орешкин хочет позвать усы к коням. соболезную)

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      Рейтинг: +13109

      KLIM777 2 часа назад

      Попов это настоящее чмо, которое поспособствовало развалу Амкара в 2018 году, с целью наживы в новом клубе, но в новом тоже обосралось.

      Как игрок такое же было болотное чмо, которое продало на пару матчей сборной Казахстана и не обосралось.

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      Рейтинг: +2994

      Алехсбургер. > KLIM777 2 часа назад

      Во!+++
      Спасибо,хоть один единомышленник.)
      Когда от меня пришло такое-же мнение про его прошлый шедевр,засрались минусовать..)

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