Алексей Попов: «Карпин, Семак и Слуцкий отказались от сборной, потому что боятся обосраться. И все иностранцы обосрутся»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России и нежелание российских тренеров возглавить национальную команду.
– Почему российские тренеры отказались от должности главного тренера сборной?
– Потому что слабы. Нельзя быть спортсменом, тренером и не стремиться к самым великим победам, а сборная – это пик карьеры. Да, возможно, в первый раз у Слуцкого не получилось, но он это осмыслил и мог бы взяться во второй раз, создать мощный тренерский штаб.
Тренер сборной не должен быть таким, как Черчесов – «я решаю и все». Он должен прислушиваться к помощникам. Можно взять двух мощных специалистов, которые бы работали в тандеме. А отказались потому, что боятся обосраться.
– Кто из иностранцев не оплошает?
– Все иностранцы обосрутся. Потому что у нас в России жизнь такая – на откатах, на чиновничьем произволе. Иностранец, который сюда приходит, этого не понимает. Он знает, что страна тяжелая, но вклиниться не может, не осознает, что нужны железные яйца.
В итоге сначала зарубежный специалист, может, и будет рвать ягодицы, чтобы сделать что-то из сборной, но с каждым днем начнет все больше понимать ситуацию и в нем потухнет огонь.
Лучший пример – это Манчини, которому не дали работать в «Зените». Нужен русский, такой как Слуцкий. Можно в тандеме с Федотовым, один из лучших тренеров.
- Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
- Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
- Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
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