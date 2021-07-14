Семак: «Локомотив» – основной соперник «Зенита» последних лет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России против «Локомотива».

Матч «Зенита» и «Локо» пройдет Калининграде.

Встреча состоится 17 июля, начало – в 19:00 мск.

– До матча за Суперкубок России три дня. В каком физическом и эмоциональном состоянии находится команда?

– Что касается эмоционального – в нормальном. Что касается функционального, то пока все в разном состоянии, и для нас очень важно определиться с футболистами, которые на сегодняшний день готовы лучше и готовы играть 90 минут.

– Насколько отличается нынешний «Локомотив» от того, который встречался с «Зенитом» в майском золотом матче?

– Что касается состава, отличия небольшие. Конечно, будет не хватать Чорлуки, как лидера, капитана, который провел прекрасное время. Спасибо ему огромное, это футболист, на которого всегда было приятно смотреть, который давал качество, добавлял интерес к российскому футболу. Что касается других игроков, то состав очень похож, за небольшими изменениями. В принципе, у нас такая же ситуация: время прошло, но изменений немного и в одной, и в другой команде.

– Часть молодых футболистов, которые были на сборах в Австрии, остались с командой. Это временная мера или они будут регулярно привлекаться к работе с основой?

– Возможно, кто-то будет привлекаться, для кого-то это временная мера. Ждем, когда наша команда будет полностью в сборе, и дальше уже примем решение касаемо определенных позиций. Кто-то останется, кто-то уйдет.

– Как вы в целом относитесь к Суперкубку – как к шоу, разогреву, игре за титул или первой встрече сезона?

– Все вместе – это и разогревочный матч, и шоу, и титул. Естественно, в таких играх победа не приносит столько радости, сколько победа в чемпионате России, тем не менее, поражения расстраивают. Все мысли о том, чтобы как можно лучше сыграть и одержать победу. «Локомотив» – наш принципиальный соперник последних лет. Три года подряд играем с «Локо» в Суперкубке. Ничего не меняется – «Локомотив» и в чемпионате, и в Суперкубке является нашим основным соперником последних лет. Ждет очень тяжелый и сложный матч.