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  • Экс-директор «Зенита» Рибалта: «Сейчас клуб готов показать себя в Европе»

Экс-директор «Зенита» Рибалта: «Сейчас клуб готов показать себя в Европе»

7 июля 2021, 23:58
3

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта анонсировал улучшение результатов клуба в еврокубках. В сентябре петербуржцы стартуют в группе Лиги чемпионов.

– Чего не хватает «Зениту» для того, чтобы в Лиге чемпионов забираться немного дальше группового этапа?

– Когда ты меняешь большое количество футболистов, тебе нужно время для того, чтобы построить новую команду.

Но сейчас наступил нужный момент. Сейчас «Зенит» готов показать себя в Европе.

  • Из «Зенита» Рибалта ушел в «Парму».
  • До «Зенита» он работал в «Манчестер Юнайтед».
  • В 2 последних розыгрышах Лиги чемпионов «Зенит» занимал в группе последнее место.

Рибалта: «У меня не было провалов в «Зените». В покупке каждого игрока был смысл»

Рибалта: «Всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное предложение»

Рибалта: «Никогда не жалел о трансфере Малкома. Он все еще молодой и ценный игрок»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит
Комментарии (3)
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vladimir-7
1625725001
Звучит как-то: Мы бы им дали, если бы нас догнали.
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Вомбат
1625738956
Какой нужный момент? Зенит Семака уже все показал, что мог. И показал так, что больше смотреть неохота.
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nik55
1625739341
показать что ????????
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