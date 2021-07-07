Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Экс-директор «Зенита» Рибалта: «Сейчас клуб готов показать себя в Европе»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта анонсировал улучшение результатов клуба в еврокубках. В сентябре петербуржцы стартуют в группе Лиги чемпионов.

    – Чего не хватает «Зениту» для того, чтобы в Лиге чемпионов забираться немного дальше группового этапа?

    – Когда ты меняешь большое количество футболистов, тебе нужно время для того, чтобы построить новую команду.

    Но сейчас наступил нужный момент. Сейчас «Зенит» готов показать себя в Европе.

    • Из «Зенита» Рибалта ушел в «Парму».
    • До «Зенита» он работал в «Манчестер Юнайтед».
    • В 2 последних розыгрышах Лиги чемпионов «Зенит» занимал в группе последнее место.

    Рибалта: «У меня не было провалов в «Зените». В покупке каждого игрока был смысл»

    Рибалта: «Всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное предложение»

    Рибалта: «Никогда не жалел о трансфере Малкома. Он все еще молодой и ценный игрок»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2021 23:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87147
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66759
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru