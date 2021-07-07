Экс-директор «Зенита» Рибалта: «Сейчас клуб готов показать себя в Европе»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта анонсировал улучшение результатов клуба в еврокубках. В сентябре петербуржцы стартуют в группе Лиги чемпионов.
– Чего не хватает «Зениту» для того, чтобы в Лиге чемпионов забираться немного дальше группового этапа?
– Когда ты меняешь большое количество футболистов, тебе нужно время для того, чтобы построить новую команду.
Но сейчас наступил нужный момент. Сейчас «Зенит» готов показать себя в Европе.
- Из «Зенита» Рибалта ушел в «Парму».
- До «Зенита» он работал в «Манчестер Юнайтед».
- В 2 последних розыгрышах Лиги чемпионов «Зенит» занимал в группе последнее место.
Рибалта: «У меня не было провалов в «Зените». В покупке каждого игрока был смысл»
Рибалта: «Всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное предложение»
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Источник: Sport24