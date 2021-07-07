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    Рибалта: «У меня не было провалов в «Зените». В покупке каждого игрока был смысл»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта считает, что у него не было провалов в питерском клубе.

    – Ваша лучшая сделка в «Зените»?

    – Мне постоянно задают этот вопрос. Но мой ответ всегда один и тот же. Я доволен всеми. Потому что все игроки, которые пришли в «Зенит», дали команде что-то новое. И они помогали нам побеждать. И это очень важно для нас. Мы выигрывали титул каждый год. Так что для меня все трансферы были лучшими.

    – Ваш главный провал в «Зените»?

    – Не совсем честно говорить «провал» в отношении меня или «Зенита». В покупке каждого игрока был смысл. И мы подписывали их, потому что были уверены, что они нам помогут. Так что как по мне, провалов не было.

    – Окей, я переформулирую вопрос. Вы когда-нибудь были разочарованы своей работой в «Зените»? Или вы все делали правильно?

    – Не знаю. Возможно, я допускал ошибки. Но не я об этом должен говорить. И точно не мне себя судить. Пусть другие расскажут. Я доволен этим периодом своей карьеры. Думаю, мы добились поставленных целей. И я был счастлив все эти три года.

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    Источник: Sport24

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