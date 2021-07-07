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  • Рибалта: «У меня не было провалов в «Зените». В покупке каждого игрока был смысл»

Рибалта: «У меня не было провалов в «Зените». В покупке каждого игрока был смысл»

7 июля 2021, 15:57
2

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта считает, что у него не было провалов в питерском клубе.

– Ваша лучшая сделка в «Зените»?

– Мне постоянно задают этот вопрос. Но мой ответ всегда один и тот же. Я доволен всеми. Потому что все игроки, которые пришли в «Зенит», дали команде что-то новое. И они помогали нам побеждать. И это очень важно для нас. Мы выигрывали титул каждый год. Так что для меня все трансферы были лучшими.

– Ваш главный провал в «Зените»?

– Не совсем честно говорить «провал» в отношении меня или «Зенита». В покупке каждого игрока был смысл. И мы подписывали их, потому что были уверены, что они нам помогут. Так что как по мне, провалов не было.

– Окей, я переформулирую вопрос. Вы когда-нибудь были разочарованы своей работой в «Зените»? Или вы все делали правильно?

– Не знаю. Возможно, я допускал ошибки. Но не я об этом должен говорить. И точно не мне себя судить. Пусть другие расскажут. Я доволен этим периодом своей карьеры. Думаю, мы добились поставленных целей. И я был счастлив все эти три года.

Рибалта: «Всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное предложение»

Рибалта: «Никогда не жалел о трансфере Малкома. Он все еще молодой и ценный игрок»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (2)
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Garrincha58
1625673409
бабла срубил за три года и рад свалить он доволен своей работой? конечно себя не похвалишь никто не похвалит
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Nerlinger
1625679752
в расие у него был бааальшой смыссел ... и вовремя свалить !!! многие не успеют !!!!!!!!!!!!
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