Рибалта: «Всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное предложение»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта назвал причину ухода из петербургского клуба.
- Рибалта занял пост управляющего директора «Пармы», которая по итогам сезона вылетела из Серии А.
- Специалист работал в «Зените» с 2018 по 2020 годы.
– В январе существовала возможность, что вы можете остаться в «Зените» Еще как минимум на сезон. Что изменилось?
– Ничего не изменилось. Я всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное для меня предложение. И дело не в деньгах. Просто это новый проект. Поэтому я решил сменить клуб.
– Но этот новый проект на момент вашего прихода был на грани вылета из Серии А. Сейчас вы готовитесь к сезону в Серии Б.
– Да, но я не стал бы говорить такими категориями. Некоторые клубы остаются большими вне зависимости от обстоятельств.
– Ваш уход из «Зенита» по ходу сезона был довольно внезапным. Когда вы получили первое предложение от «Пармы»?
– Не могу точно сказать, когда именно. Если честно, просто не помню.
– Но какая у вас мотивация? В «Зените» вы каждый год боролись за чемпионство и играли в Лиге чемпионов. Сейчас вы пришли в команду, которая вылетела.
– Тот период для меня уже окончен. Круг замкнулся. И я решил вернуться в страну, где мне всегда было хорошо. Я проработал в Италии девять лет. Так что мне сразу понравилась идея перехода в «Парму». И я решил что-то изменить в своей жизни.
– Ближайшая цель – возвращение в Серию А?
– Совершенно точно.