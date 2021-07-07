Рибалта: «Всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное предложение»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта назвал причину ухода из петербургского клуба.

Рибалта занял пост управляющего директора «Пармы», которая по итогам сезона вылетела из Серии А.

Специалист работал в «Зените» с 2018 по 2020 годы.

– В январе существовала возможность, что вы можете остаться в «Зените» Еще как минимум на сезон. Что изменилось?

– Ничего не изменилось. Я всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное для меня предложение. И дело не в деньгах. Просто это новый проект. Поэтому я решил сменить клуб.

– Но этот новый проект на момент вашего прихода был на грани вылета из Серии А. Сейчас вы готовитесь к сезону в Серии Б.

– Да, но я не стал бы говорить такими категориями. Некоторые клубы остаются большими вне зависимости от обстоятельств.

– Ваш уход из «Зенита» по ходу сезона был довольно внезапным. Когда вы получили первое предложение от «Пармы»?

– Не могу точно сказать, когда именно. Если честно, просто не помню.

– Но какая у вас мотивация? В «Зените» вы каждый год боролись за чемпионство и играли в Лиге чемпионов. Сейчас вы пришли в команду, которая вылетела.

– Тот период для меня уже окончен. Круг замкнулся. И я решил вернуться в страну, где мне всегда было хорошо. Я проработал в Италии девять лет. Так что мне сразу понравилась идея перехода в «Парму». И я решил что-то изменить в своей жизни.

– Ближайшая цель – возвращение в Серию А?

– Совершенно точно.