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    Рибалта: «Всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное предложение»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта назвал причину ухода из петербургского клуба.

    • Рибалта занял пост управляющего директора «Пармы», которая по итогам сезона вылетела из Серии А.
    • Специалист работал в «Зените» с 2018 по 2020 годы.

    – В январе существовала возможность, что вы можете остаться в «Зените» Еще как минимум на сезон. Что изменилось?

    – Ничего не изменилось. Я всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное для меня предложение. И дело не в деньгах. Просто это новый проект. Поэтому я решил сменить клуб.

    – Но этот новый проект на момент вашего прихода был на грани вылета из Серии А. Сейчас вы готовитесь к сезону в Серии Б.

    – Да, но я не стал бы говорить такими категориями. Некоторые клубы остаются большими вне зависимости от обстоятельств.

    – Ваш уход из «Зенита» по ходу сезона был довольно внезапным. Когда вы получили первое предложение от «Пармы»?

    – Не могу точно сказать, когда именно. Если честно, просто не помню.

    – Но какая у вас мотивация? В «Зените» вы каждый год боролись за чемпионство и играли в Лиге чемпионов. Сейчас вы пришли в команду, которая вылетела.

    – Тот период для меня уже окончен. Круг замкнулся. И я решил вернуться в страну, где мне всегда было хорошо. Я проработал в Италии девять лет. Так что мне сразу понравилась идея перехода в «Парму». И я решил что-то изменить в своей жизни.

    – Ближайшая цель – возвращение в Серию А?

    – Совершенно точно.

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    Источник: Sport24

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