Рибалта: «Никогда не жалел о трансфере Малкома. Он все еще молодой и ценный игрок»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта не считает провальным трансфер нападающего Малкома.

– В прошлом сезоне вы сказали, что не считаете трансфер Малкома провальным. Но вы купили футболиста за 40 миллионов евро, и он пропустил две Лиги чемпионов из двух. Вы когда-нибудь жалели об этом трансфере?

– Нет, потому что у него была травма, с которой мы ничего не могли поделать. В отношении игрока, у которого никогда не было травм, подобную ситуацию нельзя спрогнозировать. Для меня ценность этого футболиста очень высока.

– Спрошу иначе. К примеру, я купил новый смартфон за тысячу евро. Но он тут же сломался. Я вынужден нести его в сервис и вместо него пользоваться старым кнопочным телефоном, у которого нет и половины функций смартфона. И покупка этого смартфона – неудача с моей стороны. Разве нет?

– Это другое. Травмы – часть футбола. Мы не можем их предугадать. Особенно, как я уже говорил, если игрок всегда был здоров и в форме. Конечно, если ты покупаешь футболиста, который перенес не одну травму, это всегда большой риск. Но если ты берешь молодого игрока, который не получал повреждений, это реально совершенно другая история.

И вспомните, как именно он получил свою первую травму. Это был жесткий подкат, который случился во время матча. Такое невозможно спрогнозировать.

– На Transfermarkt его трансферная стоимость уже упала до 22 миллионов. Как думаете, у «Зенита» будет шанс продать его за 40?

– Не знаю. Он все еще молодой и ценный игрок. Но если ты покупаешь футболиста, нельзя думать только лишь о том, чтобы продать его в будущем примерно за такую же сумму. Ты покупаешь игрока по ряду причин. Если он поможет завоевать титулы и добиться целей, значит он отрабатывает вложенные в него деньги.

Малком провел 21 матч в минувшем сезоне РПЛ, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Рибалта: «Всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное предложение»