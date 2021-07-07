Арестован президент «Бенфики» Виейра. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег

В Лиссабоне арестован Луиш Филипе Виейра, президент «Бенфики». Задержание произошло после обысков на стадионе клуба и в других организациях, связанных с ним.
Виейру подозревают в налоговом мошенничестве и отмывании денег. В деле фигурирует швейцарская преступная группировка «Монте-Бранко», которая совершала аналогичные преступления и была ликвидирована десять лет назад.
- Помимо «Бенфики» 72-летний Виейра занимается недвижимостью.
- Клубом он владеет с 2003 года.
- При Виейре «Бенфика» 7 раз выигрывала чемпионат.
Источник: Jornal Económico
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