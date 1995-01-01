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    Арестован президент «Бенфики» Виейра. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег

    В Лиссабоне арестован Луиш Филипе Виейра, президент «Бенфики». Задержание произошло после обысков на стадионе клуба и в других организациях, связанных с ним.

    Виейру подозревают в налоговом мошенничестве и отмывании денег. В деле фигурирует швейцарская преступная группировка «Монте-Бранко», которая совершала аналогичные преступления и была ликвидирована десять лет назад.

    • Помимо «Бенфики» 72-летний Виейра занимается недвижимостью.
    • Клубом он владеет с 2003 года.
    • При Виейре «Бенфика» 7 раз выигрывала чемпионат.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Jornal Económico

    Португальское экономические издание. Аудитория в твиттере - более 213 тысяч подписчиков.

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