Арестован президент «Бенфики» Виейра. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег

В Лиссабоне арестован Луиш Филипе Виейра, президент «Бенфики». Задержание произошло после обысков на стадионе клуба и в других организациях, связанных с ним.

Виейру подозревают в налоговом мошенничестве и отмывании денег. В деле фигурирует швейцарская преступная группировка «Монте-Бранко», которая совершала аналогичные преступления и была ликвидирована десять лет назад.