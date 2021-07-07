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  • Арестован президент «Бенфики» Виейра. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег

Арестован президент «Бенфики» Виейра. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег

7 июля 2021, 19:57
1

В Лиссабоне арестован Луиш Филипе Виейра, президент «Бенфики». Задержание произошло после обысков на стадионе клуба и в других организациях, связанных с ним.

Виейру подозревают в налоговом мошенничестве и отмывании денег. В деле фигурирует швейцарская преступная группировка «Монте-Бранко», которая совершала аналогичные преступления и была ликвидирована десять лет назад.

  • Помимо «Бенфики» 72-летний Виейра занимается недвижимостью.
  • Клубом он владеет с 2003 года.
  • При Виейре «Бенфика» 7 раз выигрывала чемпионат.

Источник: Jornal Económico

Португальское экономические издание. Аудитория в твиттере - более 213 тысяч подписчиков.

Португалия. Примейра Бенфика
Комментарии (1)
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portero
1625683822
ну вот успешный клуб и не России, но воруют ведь везде, но у них иногда ловят, когда не делятся с нужными людьми....
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