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    Смольников на следующей неделе подпишет контракт с клубом РПЛ

    Александр Маньяков, агент защитника Игоря Смольникова, высказался о будущем своего клиента.

    «Про конкретные варианты рассказать не могу, чтобы не сглазить, но они есть. Переговоры ведутся, думаю, на следующей неделе уже определимся. Скорее всего, это будет команда из Российской Премьер-лиги», – сказал Маньяков.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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