«Арсенал», «Химки» и «Ахмат» – претенденты на Смольникова

Бывший защитник «Краснодара» Игорь Смольников привлек внимание трех клубов РПЛ, сообщает Eurostavka.
По информации источника, подписать 32-летнего футболиста хотят тульский «Арсенал», «Химки» и «Ахмат».
Также фулбек может оказаться в команде из Восточной Европы.
- В начале июня Смольников стал свободным агентом.
- «Краснодар» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию.
- В прошлом сезоне он сделал 1 ассист в 32 матчах.
Источник: Eurostavka
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