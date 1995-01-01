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    «Арсенал», «Химки» и «Ахмат» – претенденты на Смольникова

    Бывший защитник «Краснодара» Игорь Смольников привлек внимание трех клубов РПЛ, сообщает Eurostavka.

    По информации источника, подписать 32-летнего футболиста хотят тульский «Арсенал», «Химки» и «Ахмат».

    Также фулбек может оказаться в команде из Восточной Европы.

    • В начале июня Смольников стал свободным агентом.
    • «Краснодар» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию.
    • В прошлом сезоне он сделал 1 ассист в 32 матчах.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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