Тедеско: «Работая в «Спартаке», я получал заманчивые предложения»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как его пытались переманить другие клубы.

«За полтора года моего пребывания в Москве я получал предложения из-за границы и из Бундеслиги, в том числе очень заманчивые. Но для мне было ясно, что я останусь в «Спартаке» до конца контракта. Как я и сказал в декабре», – заявил 35-летний немец в интервью Kicker.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.

В прошедшем сезоне команда финишировала в РПЛ на 2-м месте.

В услугах тренера заинтересована «Специя», также он готов рассмотреть предложение от сборной России.

Тедеско: «Было бы неуважением подписать контракт с другим клубом сразу после ухода из «Спартака»