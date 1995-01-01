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    Тедеско: «Работая в «Спартаке», я получал заманчивые предложения»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как его пытались переманить другие клубы.

    «За полтора года моего пребывания в Москве я получал предложения из-за границы и из Бундеслиги, в том числе очень заманчивые. Но для мне было ясно, что я останусь в «Спартаке» до конца контракта. Как я и сказал в декабре», – заявил 35-летний немец в интервью Kicker.

    Тедеско: «Было бы неуважением подписать контракт с другим клубом сразу после ухода из «Спартака»

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    Источник: Kicker

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