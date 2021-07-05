Тедеско: «Было бы неуважением подписать контракт с другим клубом сразу после ухода из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему он пока не возглавил другую команду.

«Я не беспокоюсь из-за того, что у меня нет клуба. Я сказал «Спартаку», что не буду продлевать контракт из-за семьи. Было бы неуважением подписать контракт с другим клубом сразу после этого», – заявил 35-летний немец в интервью Kicker.