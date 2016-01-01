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    Тедеско: «Было бы неуважением подписать контракт с другим клубом сразу после ухода из «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему он пока не возглавил другую команду.

    «Я не беспокоюсь из-за того, что у меня нет клуба. Я сказал «Спартаку», что не буду продлевать контракт из-за семьи. Было бы неуважением подписать контракт с другим клубом сразу после этого», – заявил 35-летний немец в интервью Kicker.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Kicker

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11017

      ilichkadr 17 минут назад

      Похоже, что тебя никто не зовёт.

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