Тедеско: «Было бы неуважением подписать контракт с другим клубом сразу после ухода из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему он пока не возглавил другую команду.
«Я не беспокоюсь из-за того, что у меня нет клуба. Я сказал «Спартаку», что не буду продлевать контракт из-за семьи. Было бы неуважением подписать контракт с другим клубом сразу после этого», – заявил 35-летний немец в интервью Kicker.
- Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.
- В прошедшем сезоне команда финишировала в РПЛ на 2-м месте.
- В услугах тренера заинтересована «Специя», также он готов рассмотреть предложение от сборной России.
Источник: Kicker