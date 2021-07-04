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  • Украина заработала на Евро 16 миллионов. Это на 5,25 миллиона больше России

Украина заработала на Евро 16 миллионов. Это на 5,25 миллиона больше России

4 июля 2021, 17:23
13

Сборная Украины за выступление на Евро-2020 получит от УЕФА 16 миллионов евро. Украинцы вылетели на стадии 1/4 финала.

Сборная России, не вышедшая из группы, заработала 10,75 миллиона. Общая сумма призовых, полагающаяся участникам Евро-2020, составляет 371 миллион евро.

  • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
  • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
  • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

Шевченко – о вылете с Евро-2020: «Украине еще рано замахиваться на такие горы»

Футболист Украины Макаренко: «Шевченко после матча с Англией сказал, что мы должны гордиться результатами и игрой»

Радимов – о разгроме Украины от Англии: «Россия точно так не позволила бы англичанам! Лучше бы украинцы шведам влетели!»

Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»

Шевченко: «Горжусь своей командой на Евро-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола»

Шевченко: «Пока в Украине не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем попадать в такие стадии турниров»

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Украина. Премьер-лига Украина Россия
Комментарии (13)
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житель СПб
1625409006
Ну вот и деньги на газ заработали. Или на войну направят?
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Zloikaksobaka
1625415050
Какая разница сколько,всё равно распилят всё что пришло,причём и Украинские и Русские чинуши.
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kiopod
1625416944
Еще не надоело сливать деньги в БК наивно полагаясь на одну интуицию??? Советую сайт king-ball.ru беру там прогнозы с 2013 года! Захочешь по общаться по ближе, ищи меня там же на сайте, ник "Гол!"
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alex1951
1625421050
На эти Украина будить куплять себе Дзю и делать из него талисман для сборной,занимаясь дзюбингом ......
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_MATRIX_
1625430824
Эти мульёны порох пропил - даже видео есть :-)
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vladimir-7
1625466374
РФС, финансово помогите Волгограду, Оренбургу и другим городам достроить стадионы, но под контролем использования этих средств. Игрокам и главному тренеру сборной и так много платят, а отдачи от них никакой не было.
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GoLenaStop
1625605371
А, это был шанс! Заработали бы на восстановление своей древней гнилой трубы для газпрома... Только опять же всё просрут хохлы, идиоты-скакуны.. А, хер хохлам по их свинячей морде! Ха!
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