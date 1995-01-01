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    Украина заработала на Евро 16 миллионов. Это на 5,25 миллиона больше России

    Сборная Украины за выступление на Евро-2020 получит от УЕФА 16 миллионов евро. Украинцы вылетели на стадии 1/4 финала.

    Сборная России, не вышедшая из группы, заработала 10,75 миллиона. Общая сумма призовых, полагающаяся участникам Евро-2020, составляет 371 миллион евро.

    • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
    • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
    • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

    Шевченко – о вылете с Евро-2020: «Украине еще рано замахиваться на такие горы»

    Футболист Украины Макаренко: «Шевченко после матча с Англией сказал, что мы должны гордиться результатами и игрой»

    Радимов – о разгроме Украины от Англии: «Россия точно так не позволила бы англичанам! Лучше бы украинцы шведам влетели!»

    Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»

    Шевченко: «Горжусь своей командой на Евро-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола»

    Шевченко: «Пока в Украине не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем попадать в такие стадии турниров»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7960

      житель СПб 35 минут назад

      Ну вот и деньги на газ заработали. Или на войну направят?

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