Украина заработала на Евро 16 миллионов. Это на 5,25 миллиона больше России

Сборная Украины за выступление на Евро-2020 получит от УЕФА 16 миллионов евро. Украинцы вылетели на стадии 1/4 финала.

Сборная России, не вышедшая из группы, заработала 10,75 миллиона. Общая сумма призовых, полагающаяся участникам Евро-2020, составляет 371 миллион евро.

Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).

Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.

В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

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