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    Шевченко: «Горжусь своей командой на Евро-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался после 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4). Он горд командой, несмотря на разгром.

    «Вчера вечером мы встретились с сильной командой. Спасибо фанатам за вашу потрясающую поддержку, это было так важно на нашем пути.

    Горжусь игрой своей команды на Евро-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола», – убежден Шевченко.

    • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
    • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
    • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

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    Источник: твиттер Андрея Шевченко

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