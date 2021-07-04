Шевченко: «Горжусь своей командой на Евро-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался после 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4). Он горд командой, несмотря на разгром.

«Вчера вечером мы встретились с сильной командой. Спасибо фанатам за вашу потрясающую поддержку, это было так важно на нашем пути.

Горжусь игрой своей команды на Евро-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола», – убежден Шевченко.