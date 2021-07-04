Шевченко: «Горжусь своей командой на Евро-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался после 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4). Он горд командой, несмотря на разгром.
«Вчера вечером мы встретились с сильной командой. Спасибо фанатам за вашу потрясающую поддержку, это было так важно на нашем пути.
Горжусь игрой своей команды на Евро-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола», – убежден Шевченко.
- Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
- Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
- В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.
Источник: твиттер Андрея Шевченко