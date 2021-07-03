Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»

Нет ! Не отличная команда ! я на 0:5 ставил ! А вы подвели !
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко выступил после 1/4 финал Евро-2020 против Англии (0:4). Он гордится командой.
«Нас абсолютно ничего не сломает. Мы отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, за счeт чего можем играть, знаем как. Несмотря на результат 0:4, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Для нашей сборной огромное достижение быть на этой стадии. Я поздравляю наших болельщиков с таким результатом», – сказал Ярмоленко.
- Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
- Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
- В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.
– Нас ничего не сломает. Мы отличная командаЯрмоленко выдал капитанский спич после поражения от Англии pic.twitter.com/EmBePlHOwL— Матч ТВ (@MatchTV) July 3, 2021