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    Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»

    Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко выступил после 1/4 финал Евро-2020 против Англии (0:4). Он гордится командой.

    «Нас абсолютно ничего не сломает. Мы отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, за счeт чего можем играть, знаем как. Несмотря на результат 0:4, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Для нашей сборной огромное достижение быть на этой стадии. Я поздравляю наших болельщиков с таким результатом», – сказал Ярмоленко.

    • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
    • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
    • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8257

      knikos 55 минут назад

      Нет ! Не отличная команда ! я на 0:5 ставил ! А вы подвели !

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