Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко выступил после 1/4 финал Евро-2020 против Англии (0:4). Он гордится командой.

«Нас абсолютно ничего не сломает. Мы отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, за счeт чего можем играть, знаем как. Несмотря на результат 0:4, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Для нашей сборной огромное достижение быть на этой стадии. Я поздравляю наших болельщиков с таким результатом», – сказал Ярмоленко.

Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).

Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.

В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.