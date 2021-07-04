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  • Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»

Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»

4 июля 2021, 00:31
33

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко выступил после 1/4 финал Евро-2020 против Англии (0:4). Он гордится командой.

«Нас абсолютно ничего не сломает. Мы отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, за счeт чего можем играть, знаем как. Несмотря на результат 0:4, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Для нашей сборной огромное достижение быть на этой стадии. Я поздравляю наших болельщиков с таким результатом», – сказал Ярмоленко.

  • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
  • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
  • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Украина. Премьер-лига Украина Ярмоленко Андрей
Комментарии (33)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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knikos
1625349394
Нет ! Не отличная команда ! я на 0:5 ставил ! А вы подвели !
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ArReal
1625358510
Надо что-то с форматом Евро уже делать, а то всякая шваль так и дальше будет пролазить до этой стадии и в 4 мяча гореть там....3 поражения на Евро и они там чем -то гордятся - Вы там чё совсем е...нулись что ли в своей Укропии?))У нас 2 поражения -так мы вообще супер-герои?))))))чё сидим -давай праздновать))
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ArReal
1625358711
Ярмоленко - послушайте говорит - нас ничего не сломает - мы отличная команда, мы обыграли сборную Северной Македонии и три раза прое..ли)))нас ничего не сломлет))Я так ржал, чуть соседей не разбудил))Эти дебилы даже не понимают, что им тупо повезло с жеребьевкой))и они победив страну, которая вчера появилась на карте,с 40- летним Пандевым во главе(который им кстати даже забил) - оказались на этой стадии))
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ААМ
1625369046
Пока от так думает на Украине не будет сильной сборной.
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Дедуктор
1625371284
Как говорил в своё время Лёлик: "Идиот!" *С). До такой степени быть даже лишенными понятия о чести и достоинстве. Чтобы такое брякнуть. Гордятся они, паньмаишь. Не сеют-не пашут, как говорится. Но - гордятся! Если же объективно ситуацию оценить, то игроки в команде - очень даже ничего. Но организация игры команды дерьмовейшая. Очередной пример ситуации. Когда дурак у руля. Три главных дурака этого Евро: Шевченко, де Бур и усатый "еще какой вратарь".
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kvm
1625375333
Он не сын нашего чабана? Тот тоже: - Мы просрали, но это круто!
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GoLenaStop
1625376721
А, укры снова исполняют в своём хохлорылом репертуаре... Эббанутые продажные дебилы. Ха!
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morgan59
1625377979
Весь прикол в том что футбол это не бокс. По меркам бокса 4-0 в футболе , это как три нокдауна и нокаут в боксе. Три такие боя и можно заканчивать с карьерой. Сборную России вместе с тренером можно распускать. Хохлы прошли дальше наших мяченогов, но так же бесславно закончили.
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vladimir-7
1625381793
В руководстве Украины есть иммунитет на собственные недостатки, и он начал передаваться ниже, но основное население, пока, не затронул. А по делу, конечно, сборная Украины достойно смотрелась на Евро-2020, не то, что наша сборная, но у вас толковый и знающий тренер, который разбирается в футболе и в тренерской работе, а у нас не тренер, а "не пришей к пи**е рукав", вот поэтому мы и сидим в глубокой *опе и руководство не может понять, откуда идет эта вонь и говно, остается только надеяться, что найдут и ликвидируют источник. Удачи вам и нам.
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Из Твери Леха
1625386093
На русском, молодец! Уроженец Питера). Нам всем (России, Украине и Беларуси) нужно объединятся в одну страну, тогда вся эта фигня закончится, а по-другому просто не может быть, иначе всю жизнь будут какие-то распри. К сожалению исторически так сложилось, что на украине всегда были мудаки, которые стремились не себе сделать лучше, а как-то напакостить России, служа при этом кому угодно. Такие подонки как мазепа, бандера, петлюра, шухевич и прочие...сейчас они обрели новое лицо, ссорят славян, получая за это хорошие бабки от запада. Нас снова спасет только объединение в Империю. Без Прибалтики, без Грузии, без средней азии. Только 3 страны. А для упоротых бандер можно выделить землю, площадью с Лихтенштейн, чтоб им не обидно было где-нибудь в Галиции и чтоб евросоюз не докапывался.
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