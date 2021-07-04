Шевченко – о вылете с Евро-2020: «Украине еще рано замахиваться на такие горы»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался после 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4). Он считает, что украинцам еще рано проходить дальше.

«Большую роль в матче сыграли эпизоды. Мы не доиграли эпизоды на «втором этаже» – все-таки у англичан есть большое преимущество в этом. Ребятам было тяжело.

Украина играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Эта гора для нас оказалась неприступной. Нам еще рано замахиваться брать такие горы», – сказал Шевченко.

Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).

Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.

В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

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