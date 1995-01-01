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    Шевченко – о вылете с Евро-2020: «Украине еще рано замахиваться на такие горы»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался после 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4). Он считает, что украинцам еще рано проходить дальше.

    «Большую роль в матче сыграли эпизоды. Мы не доиграли эпизоды на «втором этаже» – все-таки у англичан есть большое преимущество в этом. Ребятам было тяжело.

    Украина играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Эта гора для нас оказалась неприступной. Нам еще рано замахиваться брать такие горы», – сказал Шевченко.

    • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
    • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
    • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

    Футболист Украины Макаренко: «Шевченко после матча с Англией сказал, что мы должны гордиться результатами и игрой»

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    Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»

    Шевченко: «Горжусь своей командой на Евро-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола»

    Шевченко: «Пока в Украине не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем попадать в такие стадии турниров»

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    Источник: твиттер «Матч Премьер»

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11490

      paracetamol 2 часа назад

      Сегодня рано, завтра будет поздно - сказал основатель этого дурдома, пациент психбольницы Ульянов-Ленин.

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