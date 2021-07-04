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  • Радимов – о разгроме Украины от Англии: «Россия точно так не позволила бы англичанам! Лучше бы украинцы шведам влетели!»

Радимов – о разгроме Украины от Англии: «Россия точно так не позволила бы англичанам! Лучше бы украинцы шведам влетели!»

4 июля 2021, 01:20
51

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на поражение Украины в 1/4 финала Евро-2020 от Англии (0:4). Он считает, что Россия, не вышедшая из группы, сыграла бы лучше.

«Наши точно так не позволили бы англичанам! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой! Фарт закончился!» – написал Радимов.

  • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
  • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
  • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»

Источник: твиттер Владислава Радимова
Чемпионат Европы Украина. Премьер-лига Россия Украина Англия Зенит Зенит-2 Швеция Радимов Владислав
Комментарии (51)
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vladik12
1625351187
Клинический дегенерат.
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Аид666
1625367838
Просто человек, просто человек, просто человек ГОВНО....
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Vladislaf
1625372516
Идиотина, Дании позволили а вот от Англии мы бы точно четыре не пропустили - ага, также бы отлетели. Украина объективно посильнее наших будет, 1/4 финала Евро хороший результат.
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ЮНик
1625374421
Да ты на свой "Зенит" посмотри! Семак с Украины, Тимущук с Украины, Ракицкий с Украины, даже у "лучшего" форварда современности Дзюбы отец с Украины. Чего ты патриотично щеки надуваешь - посредственный игрочишка и убогий тренеришка? И куда только Татьяна Буланова смотрела?
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Сильвербой
1625375581
Вы когда-нибудь перестанете публиковать высеры этого идиота? Сколько можно глумиться!?
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general.lizyukov
1625379422
Цирк закрылся - клоуны разбежались? Чего там наша сборная не позволила? Проиграли бельгийцам (футбольная держава), проиграли датчанам (суперфутбольная держава)? Не позорился бы, Буланов.
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portero
1625380849
Владик решил говна подкинуть... Вот только наши уже показали свой уровень, так что не смеши народ..
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Вомбат
1625382684
Радимов, как и многие футболисты, которые не смогли стать тренерами (должность не делает человека тренером), разбирается в футболе хуже, чем большинство простых зрителей. Англия сильнее Дании. Не знаю с каким счетом Россия Черчесова влетела бы Англии, но важно не это. Украина смотрелась против Англии лучше, чем Россия против Дании. Украинцы действительно слабо провели на ЧЕ только одну игру -- с Австрией. Что же до вчерашнего матча, то я ошибся только в счете, когда предсказывал 2:0. Англии удалось нащупать брешь в обороне Украины, которая раньше на ЧЕ была не видна. Поэтому 4:0, а не потому что украинцы поплыли. Если ы поплыли, то страшно сказать какой был бы счет.
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Антибиотик
1625389699
Ага, проиграли бы 1-5) А еще меня рассмешило вот это предложение: "Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2)." Ничего, что наша сборная меньше игр сыграла?))
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zigbert
1625390226
Уж лучше бы помолчал а не выступал с очередным умозаключением.
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