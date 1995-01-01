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    Радимов – о разгроме Украины от Англии: «Россия точно так не позволила бы англичанам! Лучше бы украинцы шведам влетели!»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на поражение Украины в 1/4 финала Евро-2020 от Англии (0:4). Он считает, что Россия, не вышедшая из группы, сыграла бы лучше.

    «Наши точно так не позволили бы англичанам! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой! Фарт закончился!» – написал Радимов.

    • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
    • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
    • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

    Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»

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    Источник: твиттер Владислава Радимова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10061

      BRO_football 1 минуту назад

      Идиот. Если Дании позволили 1-4 сыграть, то от Англии тем более не менее 4 голов пропустили бы.

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      Рейтинг: +5885

      vladik12 26 минут назад

      Клинический дегенерат.

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      Рейтинг: +446

      Жентус 29 минут назад

      Конечно не позволили, а от Дании 1-4 мы случайно отлетели.

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