Радимов – о разгроме Украины от Англии: «Россия точно так не позволила бы англичанам! Лучше бы украинцы шведам влетели!»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на поражение Украины в 1/4 финала Евро-2020 от Англии (0:4). Он считает, что Россия, не вышедшая из группы, сыграла бы лучше.

«Наши точно так не позволили бы англичанам! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой! Фарт закончился!» – написал Радимов.

Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).

Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.

В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»