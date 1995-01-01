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    Футболист Украины Макаренко: «Шевченко после матча с Англией сказал, что мы должны гордиться результатами и игрой»

    Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко дал комментарий после четвертьфинала Евро-2020 против Англии (0:4). Он передал слова главного тренера.

    – Что после матча говорил Андрей Шевченко? Какая атмосфера в команде?

    – Ребята расстроены. Так вылетать с Евро никто не хотел. Это большой счет для вылета и для такой стадии. Но тренерский штаб поблагодарил нас за весь турнир, за проделанную работу с 15 мая.

    Сказал, что мы должны гордиться теми результатами и той игрой, которую мы показали на протяжении турнира.

    • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
    • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
    • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

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    Источник: ua.tribuna.com

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