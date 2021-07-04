Футболист Украины Макаренко: «Шевченко после матча с Англией сказал, что мы должны гордиться результатами и игрой»

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко дал комментарий после четвертьфинала Евро-2020 против Англии (0:4). Он передал слова главного тренера.
– Что после матча говорил Андрей Шевченко? Какая атмосфера в команде?
– Ребята расстроены. Так вылетать с Евро никто не хотел. Это большой счет для вылета и для такой стадии. Но тренерский штаб поблагодарил нас за весь турнир, за проделанную работу с 15 мая.
Сказал, что мы должны гордиться теми результатами и той игрой, которую мы показали на протяжении турнира.
- Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
- Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
- В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.
Радимов – о разгроме Украины от Англии: «Россия точно так не позволила бы англичанам! Лучше бы украинцы шведам влетели!»
Ярмоленко – после разгрома от Англии: «Нас ничего не сломает. Мы отличная команда. Поздравляю болельщиков»
Источник: ua.tribuna.com