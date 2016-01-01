Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Шевченко: «Пока в Украине не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем попадать в такие стадии турниров»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что нужно изменить, чтобы команда была сильнее. По его мнению, дело в чемпионате.

    «Пока у нас не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем попадать в такие стадии турниров. Для того чтобы конкурировать с такими игроками [как у сборной Англии], надо иметь футболистов, которые играют хотя бы в пяти топ-чемпионатах», – считает Шевченко.

    • Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).
    • Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.
    • В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

    Шевченко: «Горжусь своей командой на Евро-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21125

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Девять жизней надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -813

      СуперПАВ9 1 час назад

      Это он так с себя ответственность снимает?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87049
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66733
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru