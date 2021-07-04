Шевченко: «Пока в Украине не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем попадать в такие стадии турниров»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что нужно изменить, чтобы команда была сильнее. По его мнению, дело в чемпионате.

«Пока у нас не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем попадать в такие стадии турниров. Для того чтобы конкурировать с такими игроками [как у сборной Англии], надо иметь футболистов, которые играют хотя бы в пяти топ-чемпионатах», – считает Шевченко.

Украина потерпела на Евро-2020 больше поражений (3), чем Россия (2).

Для Украины это был 1-й выход в четвертьфинал Евро.

В отборочной группе ЧМ-2022 Украина идет 2-й из 5 команд.

Шевченко: «Горжусь своей командой на Евро-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола»