Минспорт разработает предложения по потолку зарплат и оптимизации количества легионеров

Правительство РФ в лице заместителя председателя Дмитрия Чернышенко вышло на Министерство спорта с требованием разработать нововведения для профессионального спорта. В частности, они касаются формирования сборных команд.

Чернышенко дал поручения разработать понятные и прозрачные критерии отбора спортсменов для сборных. Они будут общедоступны для ознакомления.

В течение двух недель Минспорт должен разработать предложения по внедрению в профессиональный спорт потолка зарплат и оптимизации количества легионеров. К иностранным спортсменам будут также предъявляться критерии отбора.

Сборная России по хоккею на последнем чемпионате мира вылетела в 1/4 финала.

Сборная России по футболу не вышла из группы Евро-2020 (3-й раз подряд).

Мужская сборная России по баскетболу не отобралась на 2-ю Олимпиаду подряд.

Инфантино: «ФИФА обсуждает введение потолка зарплат»

Ещенко: «Надо делать молодым футболистам потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же все уезжают»