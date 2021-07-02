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  • Минспорт разработает предложения по потолку зарплат и оптимизации количества легионеров

Минспорт разработает предложения по потолку зарплат и оптимизации количества легионеров

2 июля 2021, 22:14
23

Правительство РФ в лице заместителя председателя Дмитрия Чернышенко вышло на Министерство спорта с требованием разработать нововведения для профессионального спорта. В частности, они касаются формирования сборных команд.

Чернышенко дал поручения разработать понятные и прозрачные критерии отбора спортсменов для сборных. Они будут общедоступны для ознакомления.

В течение двух недель Минспорт должен разработать предложения по внедрению в профессиональный спорт потолка зарплат и оптимизации количества легионеров. К иностранным спортсменам будут также предъявляться критерии отбора.

  • Сборная России по хоккею на последнем чемпионате мира вылетела в 1/4 финала.
  • Сборная России по футболу не вышла из группы Евро-2020 (3-й раз подряд).
  • Мужская сборная России по баскетболу не отобралась на 2-ю Олимпиаду подряд.

Инфантино: «ФИФА обсуждает введение потолка зарплат»

Ещенко: «Надо делать молодым футболистам потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же все уезжают»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (23)
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житель СПб
1625253774
Ну наконец!
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Plyash
1625254451
Давно пора приземлить российских футболёров.Что Кутепову,к примеру, не протирать скамейку,если он на ней получает 3 ляма.Хотел бы играть,команду сменил бы,но нет,ножки бережёт.А таких полно.
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vmonomah17
1625254657
Ага.. В России потолок зарплат: ты будешь получать 15к без вычета налогов и 50к в конверте)))
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derrik2000
1625255450
"Чернышенко дал поручения разработать понятные и прозрачные критерии отбора спортсменов для сборных. Они будут общедоступны для ознакомления." Минспорт поручит енто дело тому же РФС, а те уССатого возьмут консультантом. За бабло, естественно. ))))))))
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Garrincha58
1625255929
полная хрень футбол у нас от этого не будет лучше как были кривоногие ленивые и алчные так они и останутся в стране где нет роста молодым игрокам не будет футбола заниматься надо с пацанами и платить надо тренерам Дюсш а не этим Мостовым Аршавинам и Быстровым на ТВ которые не хрена не делают а тысячи долларов получают за своё балобольство у нас нет ни судей нет тренеров нет комментаторов откуда тогда появится сборная футболjм руководят 90 летние старпёры всякие олигофрены у руля РФС, а где футбольные люди они или в политику рвутся или на ТВ никто не хочет работать все *** блогеры или инстаграмщики-телеграмщики и популисты в минспорте кто это такой чернышенко он хоть в курсе сколько игроков играет на поле и что такое вообще футбол????
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Владислав Vlad
1625262089
В течение двух недель Минспорт должен разработать предложения по внедрению в профессиональный спорт потолка зарплат и оптимизации количества легионеров. --------------------------------------------------------------------------- Кто-нибудь, объясните чинушам, чем отличается профессионал от любителя. Какой потолок з/п, если тут же идёт оптимизация по кол-ву легов (лимит)??? Написали красиво, а в итоге - те же яйца, только сбоку. З/п профессионала в любой евролиге зависит от того - играет ли профессионал лучше или хуже своих конкурентов. Если уровень его игры лучше - то и клуб платит ему больше и наоборот. А если у вас лимит, то о какой конкуренции идёт речь??? С кем конкурировать станут пешеходы? Короче говоря - новый подход со старой схемой.
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BRO_football
1625291911
Правильно! Давно пора! Хотя, смысла в этом не очень много. Если клуб и футболист договорятся платить больше, то они они будут это делать обходными методами. По бумагам у них будет всё в порядке, а по левой, через третьи компании на банковский счет игрока будут поступать большие суммы денег.
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vladimir-7
1625292960
Давайте адрес и у вас будет миллион предложений от болельщиков и вам останется, только, выбрать оптимальный вариант.
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Валерий1965
1625308181
Приведет только к тому, что получим ещё более слабый чемпионат... Включите мозг граждане! Все более-менее хорошие россияне будут уезжать и никто из сильных зарубежных футболеров в наш чемпионат не поедет. Хотите наблюдать за чемпионатом совхоза "Путь Ильича"?
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Владислав Vlad
1625311225
Первое, что нужно сделать - Это ответить на вопрос - А что привело к тому, что наши пешеходы получают такие огромные деньги??? А ответ простой - отсутствие здоровой конкуренции. Т.е. принятие лимита на легионеров. Многие думают, что надо "выращивать" своих игроков и т.п. Ну, вот выращивают и получают из игрока овощ.)) Мамашки приводят в ДЮСШ сынулю, как в тепличное хозяйство для выращивания овощей. А сынуле этот футбол - на)(ер не нужен. Да, со временем он станет играть и даже забивать голы, но футбол для него всегда будет на втором плане. Если футбол для "футболиста" - это способ зарабатывания денег и инструмент для получения иных благ, то о каком прогрессе может идти речь? Поэтому, сейчас единственный эффективный способ добиться каких-то результатов - это отмена лимита на легионеров.
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