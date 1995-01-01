Минспорт разработает предложения по потолку зарплат и оптимизации количества легионеров

Гни.ды мне плевать на Министерство спорта. Очко заливайте другим.
У меня вопрос: "Когда, вы снимете кароновирус"?
Правительство РФ в лице заместителя председателя Дмитрия Чернышенко вышло на Министерство спорта с требованием разработать нововведения для профессионального спорта. В частности, они касаются формирования сборных команд.
Чернышенко дал поручения разработать понятные и прозрачные критерии отбора спортсменов для сборных. Они будут общедоступны для ознакомления.
В течение двух недель Минспорт должен разработать предложения по внедрению в профессиональный спорт потолка зарплат и оптимизации количества легионеров. К иностранным спортсменам будут также предъявляться критерии отбора.
- Сборная России по хоккею на последнем чемпионате мира вылетела в 1/4 финала.
- Сборная России по футболу не вышла из группы Евро-2020 (3-й раз подряд).
- Мужская сборная России по баскетболу не отобралась на 2-ю Олимпиаду подряд.
Инфантино: «ФИФА обсуждает введение потолка зарплат»
Ещенко: «Надо делать молодым футболистам потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же все уезжают»