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    Минспорт разработает предложения по потолку зарплат и оптимизации количества легионеров

    Правительство РФ в лице заместителя председателя Дмитрия Чернышенко вышло на Министерство спорта с требованием разработать нововведения для профессионального спорта. В частности, они касаются формирования сборных команд.

    Чернышенко дал поручения разработать понятные и прозрачные критерии отбора спортсменов для сборных. Они будут общедоступны для ознакомления.

    В течение двух недель Минспорт должен разработать предложения по внедрению в профессиональный спорт потолка зарплат и оптимизации количества легионеров. К иностранным спортсменам будут также предъявляться критерии отбора.

    • Сборная России по хоккею на последнем чемпионате мира вылетела в 1/4 финала.
    • Сборная России по футболу не вышла из группы Евро-2020 (3-й раз подряд).
    • Мужская сборная России по баскетболу не отобралась на 2-ю Олимпиаду подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:14
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2619

      Питерский князь 1 минуту назад

      Гни.ды мне плевать на Министерство спорта. Очко заливайте другим.
      У меня вопрос: "Когда, вы снимете кароновирус"?

      0
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      Рейтинг: +15617

      derrik2000 5 минут назад

      "Чернышенко дал поручения разработать понятные и прозрачные критерии отбора спортсменов для сборных. Они будут общедоступны для ознакомления."

      Минспорт поручит енто дело тому же РФС, а те уССатого возьмут консультантом.
      За бабло, естественно. ))))))))

      1
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      Рейтинг: +1097

      vmonomah17 18 минут назад

      Ага.. В России потолок зарплат: ты будешь получать 15к без вычета налогов и 50к в конверте)))

      0
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      Рейтинг: +6329

      playsh 21 минуту назад

      Давно пора приземлить российских футболёров.Что Кутепову,к примеру, не протирать скамейку,если он на ней получает 3 ляма.Хотел бы играть,команду сменил бы,но нет,ножки бережёт.А таких полно.

      0
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      Рейтинг: +1313

      Parham 31 минуту назад

      И лимит на легионеров виноват в хоккее и баскетболе???

      0
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      Рейтинг: +1097

      vmonomah17 > Parham 16 минут назад

      Вы не понимаете. Это ДРУГОЕ!!!

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      Рейтинг: +4214

      Из Твери Леха > Parham 3 минуты назад

      А что с хоккеем не так? Мы там из группы выходим стабильно))

      0
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      Рейтинг: +7901

      житель СПб 33 минуты назад

      Ну наконец!

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