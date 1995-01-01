Инфантино: «ФИФА обсуждает введение потолка зарплат»

Инициатива хорошая, но:
а) главное её размуно реализовать
б) клубы должны понять и принять необходимость подобных мер.
А иначе это будет очередной запрет, который будут пытаться обойти всеми способами.
На самом-то деле, это же не Инфантино или Чеферин привели клубы к финансовому кризису, а плохое управление в самих клубах, которое только усугубилось коронакризисом. Вся эта дешёвая попытка того же Переса или Бартомеу убедить общественность, что дело исключительно в короне выглядит уже просто жалко. Сами просрали бюджет, а теперь ищут виноватых на стороне и требуют себе ещё больше денег.
Пока не произойдёт либо сдвиг в мышлении у ряда президентов и владельцев клубов, либо просто их смена на более разумных и прогрессивных, все запреты и ограничения будут до задницы.
Почему в МЛС так круто зашла их грамотная финансовая стратегия - да потому что сами клубы поняли важность жить по этим правилам, и от этого только выигрывают, когда в Европе вовсю сорят деньгами и жалуются, что им их мало, хотят ещё больше спустить в унитаз.
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил о готовящихся реформах в футболе.
«В 21-м веке финансовое положение большинства европейских клубов стало невыносимым. Они пришли к краху из-за долгов и ежегодного дефицита финансирования.
Финансовый фэйр-плей, при всем его несовершенстве, был необходим мировому футболу и принес хорошие результаты. Он спас клубный футбол десять лет назад.
ФИФА намерен пересмотреть трансферную систему. Пора оказать конкретную помощь клубам и игрокам. Мы обсуждаем введение потолка зарплат, ограничение трансферных комиссий и комиссий агентам. В этих вопросах должна быть полная прозрачность», – сказал Инфантино.