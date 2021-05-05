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Инфантино: «ФИФА обсуждает введение потолка зарплат»

5 мая 2021, 18:46
14

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил о готовящихся реформах в футболе.

«В 21-м веке финансовое положение большинства европейских клубов стало невыносимым. Они пришли к краху из-за долгов и ежегодного дефицита финансирования.

Финансовый фэйр-плей, при всем его несовершенстве, был необходим мировому футболу и принес хорошие результаты. Он спас клубный футбол десять лет назад.

ФИФА намерен пересмотреть трансферную систему. Пора оказать конкретную помощь клубам и игрокам. Мы обсуждаем введение потолка зарплат, ограничение трансферных комиссий и комиссий агентам. В этих вопросах должна быть полная прозрачность», – сказал Инфантино.

Источник: L'Equipe
Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (14)
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Cules2013
1620230688
Инициатива хорошая, но: а) главное её размуно реализовать б) клубы должны понять и принять необходимость подобных мер. А иначе это будет очередной запрет, который будут пытаться обойти всеми способами. На самом-то деле, это же не Инфантино или Чеферин привели клубы к финансовому кризису, а плохое управление в самих клубах, которое только усугубилось коронакризисом. Вся эта дешёвая попытка того же Переса или Бартомеу убедить общественность, что дело исключительно в короне выглядит уже просто жалко. Сами просрали бюджет, а теперь ищут виноватых на стороне и требуют себе ещё больше денег. Пока не произойдёт либо сдвиг в мышлении у ряда президентов и владельцев клубов, либо просто их смена на более разумных и прогрессивных, все запреты и ограничения будут до задницы. Почему в МЛС так круто зашла их грамотная финансовая стратегия - да потому что сами клубы поняли важность жить по этим правилам, и от этого только выигрывают, когда в Европе вовсю сорят деньгами и жалуются, что им их мало, хотят ещё больше спустить в унитаз.
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zigbert
1620302237
Хорошо если эта идея будет воплощена в жизнь.
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Hektor 84
1620760895
Хорошая идея
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BRO_football
1625292363
Это правильно. Только нужен жесткий контроль, чтобы не было как с финансовым фэйр-плей. Все знают, что ПСЖ и Манчестер Сити его нарушают и каждый год ФИФА выдвигает претензии, но в итоге эти клубы никак не наказывает. И все эти способы обхода финансового фэйр-плей уже давно известны и я даже читал об этом статью на Бомбардире, если не ошибаюсь, но всё равно никто с этим ничего не делает. И чтобы не было так, что наши клубы при формировании зарплат ориентируются на Европу. Хотя, у нас уровень игры не как в Европы, бюджет клубов не такой большой как в Европе, болельщиков меньше, чем в Европе, но тем не менее, в топ-клубах РПЛ зарплаты практически как в Европе!
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