Инфантино: «ФИФА обсуждает введение потолка зарплат»

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил о готовящихся реформах в футболе.

«В 21-м веке финансовое положение большинства европейских клубов стало невыносимым. Они пришли к краху из-за долгов и ежегодного дефицита финансирования.

Финансовый фэйр-плей, при всем его несовершенстве, был необходим мировому футболу и принес хорошие результаты. Он спас клубный футбол десять лет назад.

ФИФА намерен пересмотреть трансферную систему. Пора оказать конкретную помощь клубам и игрокам. Мы обсуждаем введение потолка зарплат, ограничение трансферных комиссий и комиссий агентам. В этих вопросах должна быть полная прозрачность», – сказал Инфантино.