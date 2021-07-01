RMC Sport: Рамос отказал двум клубам АПЛ ради перехода в «ПСЖ»

Как и сообщалось ранее, бывший капитан «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру в «ПСЖ».
По информации RMC Sport, у 35-летнего футболиста также было два предложения из АПЛ. Один из английских клубов предлагал ему более выгодные условия, чем парижане.
Однако испанский защитник сделал выбор в пользу французской команды, с которой заключит контракт на два года.
- Рамос – свободный агент.
- Он провел в «Реале» 16 сезонов.
- Защитник хочет заработать в новом клубе 50 миллионов евро за 2 года.
Источник: RMC Sport