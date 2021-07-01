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    RMC Sport: Рамос отказал двум клубам АПЛ ради перехода в «ПСЖ»

    Как и сообщалось ранее, бывший капитан «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру в «ПСЖ».

    По информации RMC Sport, у 35-летнего футболиста также было два предложения из АПЛ. Один из английских клубов предлагал ему более выгодные условия, чем парижане.

    Однако испанский защитник сделал выбор в пользу французской команды, с которой заключит контракт на два года.

    • Рамос – свободный агент.
    • Он провел в «Реале» 16 сезонов.
    • Защитник хочет заработать в новом клубе 50 миллионов евро за 2 года.

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    Источник: RMC Sport

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    01.07.2021 23:30
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