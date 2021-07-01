RMC Sport: Рамос отказал двум клубам АПЛ ради перехода в «ПСЖ»

Как и сообщалось ранее, бывший капитан «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру в «ПСЖ».

По информации RMC Sport, у 35-летнего футболиста также было два предложения из АПЛ. Один из английских клубов предлагал ему более выгодные условия, чем парижане.

Однако испанский защитник сделал выбор в пользу французской команды, с которой заключит контракт на два года.