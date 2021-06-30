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    Каррера: «Тренировать сборную России было бы большой гордостью и профессиональным успехом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем отношении к перспективе возглавить сборную России.

    «Тренировать национальную сборную России было бы для меня большой гордостью и профессиональным успехом. В Москве и в России у меня было прекрасное время. Это был поистине захватывающий опыт знакомства с этой великой страной.

    Мне и нашей семье очень понравилось в России. Я глубоко привязался к этой стране и к русскому народу. Но я бы хотел ближайшие два года поработать в качестве главного тренера клубов.

    Однако мне очень лестно и приятно, что вокруг моего имени ходят разговоры», – сказал итальянец.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Технический комитет РФС признал работу главного тренера сборной Станислава Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
    • Россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +479

      Лфшт 26 минут назад

      Массимо не стоит. Это гниль и болото, хуже, чем Федунятьня.

      0
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      Рейтинг: +2254

      seth343 32 минуты назад

      Массимо не связывайся с нашими (футболистами) , тем более с РФС.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16

      EDSPb 1 час назад

      Зарему на сборную! Парни будут землю рыть!

      0
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      ...
      Рейтинг: +10956

      ilichkadr > EDSPb 1 час назад

      Зарему надо брать советником-консультантом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10956

      ilichkadr 1 час назад

      Во торкнуло Массимо!!
      "А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?"

      1
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      Рейтинг: +18786

      vladimir-7 2 часа назад

      В сборной Италии по футболу проскочил мимо, в России его даже
      рассматривать не будут, попробуй в АЕК, может быть возьмут.

      1
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      Рейтинг: +23728

      silver29 2 часа назад

      При всем уважении НЕТ ((( лучшая замена черчесова на сегодня это Слуцкий или Аленичев, кстати последний создал фундамент успеха Карреры в Спартаке. Быстрого успеха в сборной не получится, нужна долгая кропотливая работа с реформированием, уж слишком глубоко загнали футбол в России.

      2
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      Рейтинг: +484

      GammiD > silver29 1 час назад

      На багажнике Аленичева мы можем ЧМ22 выиграть)))) Да и не подходит олень сборной, волосы у него сальные))) А Слуцкий нам самим нужен. Конте надо брать в сборную!

      1
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      Рейтинг: +3053

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Хуже точно не будет!!!

      2
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      Рейтинг: +900

      Серёга Краснодарский 3 часа назад

      Наивный думает что зарплатка вся будет капать....хотя был в Спартаке ценник на откаты наверное знает.

      0
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      Рейтинг: +503

      R_a_i_n > Серёга Краснодарский 2 часа назад

      так-то Каррера в свое время предлагал вернуться в Спартак и отработать отрезок БЕЗ ЗАРПЛАТЫ. Ибо неустойку ему и так выплатити.

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      Рейтинг: +2921

      Алехсбургер. 3 часа назад

      Ему бы пошло.

      1
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      Рейтинг: +24373

      пьяныйхоровод > Алехсбургер. 2 часа назад

      Этим апатичным рукожопам подойдёт только тренер "Газ-Мяса" ( из Наша Russia ) .
      Ну или маркиз де Сад , на крайняк .

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