Каррера: «Тренировать сборную России было бы большой гордостью и профессиональным успехом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем отношении к перспективе возглавить сборную России.

«Тренировать национальную сборную России было бы для меня большой гордостью и профессиональным успехом. В Москве и в России у меня было прекрасное время. Это был поистине захватывающий опыт знакомства с этой великой страной.

Мне и нашей семье очень понравилось в России. Я глубоко привязался к этой стране и к русскому народу. Но я бы хотел ближайшие два года поработать в качестве главного тренера клубов.

Однако мне очень лестно и приятно, что вокруг моего имени ходят разговоры», – сказал итальянец.