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  • Каррера: «Тренировать сборную России было бы большой гордостью и профессиональным успехом»

Каррера: «Тренировать сборную России было бы большой гордостью и профессиональным успехом»

1 июля 2021, 07:45
20

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем отношении к перспективе возглавить сборную России.

«Тренировать национальную сборную России было бы для меня большой гордостью и профессиональным успехом. В Москве и в России у меня было прекрасное время. Это был поистине захватывающий опыт знакомства с этой великой страной.

Мне и нашей семье очень понравилось в России. Я глубоко привязался к этой стране и к русскому народу. Но я бы хотел ближайшие два года поработать в качестве главного тренера клубов.

Однако мне очень лестно и приятно, что вокруг моего имени ходят разговоры», – сказал итальянец.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Технический комитет РФС признал работу главного тренера сборной Станислава Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
  • Россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Каррера Массимо
Комментарии (20)
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Алехсбургер.
1625114840
Ему бы пошло.
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Oldtrafford83
1625116044
Хуже точно не будет!!!
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vladimir-7
1625117444
В сборной Италии по футболу проскочил мимо, в России его даже рассматривать не будут, попробуй в АЕК, может быть возьмут.
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ilichkadr
1625118917
Во торкнуло Массимо!! "А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?"
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seth343
1625124189
Массимо не связывайся с нашими (футболистами) , тем более с РФС.
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Лфшт
1625124513
Массимо не стоит. Это гниль и болото, хуже, чем Федунятьня.
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житель СПб
1625128035
Хороший мужик - но совсем не для нашей сборной... Характер не тот! Тут нужен либо Газмяс, либо, что лучше - возрастной человек с большим опытом. за скромные деньги - хватит баблом разбрасываться. (Намекаю на Семина,,)
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NewLife
1625132400
Пригласите Черевченко или Федотова. Игроки их команд в сумме стоят столько же, как один зюба, и тем не менее чего-то добиваются, копошась в рпловском дерьме. Уверен, что чабан в подметки не годится этим специалистам.
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zigbert
1625142296
Рискованная работа. Как там:"или грудь в крестах или голова в кустах".
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yorgenbarenz
1625149220
Что-то подсказывает,что тренера для сборной начнут искать в перерыве матча с Хорватией.
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