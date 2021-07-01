Каррера: «Тренировать сборную России было бы большой гордостью и профессиональным успехом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем отношении к перспективе возглавить сборную России.
«Тренировать национальную сборную России было бы для меня большой гордостью и профессиональным успехом. В Москве и в России у меня было прекрасное время. Это был поистине захватывающий опыт знакомства с этой великой страной.
Мне и нашей семье очень понравилось в России. Я глубоко привязался к этой стране и к русскому народу. Но я бы хотел ближайшие два года поработать в качестве главного тренера клубов.
Однако мне очень лестно и приятно, что вокруг моего имени ходят разговоры», – сказал итальянец.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- Технический комитет РФС признал работу главного тренера сборной Станислава Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
- Россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Источник: Sport24