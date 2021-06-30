Главные новости дня. Украина вышла в 1/4 финала Евро-2020, Черчесова могут уволить из сборной России

Украина обыграла Швецию и сыграет с Англией в четвертьфинале Евро.
Определились все пары 1/4 финала Евро-2020.
Черчесов завтра представит отчет по выступлению сборной России на Евро. Его поддержит технический комитет РФС.
«Спартак» уступил «Нефтчи» в дебютном матче Витории.
Де Бур уволен из сборной Нидерландов.
Сергеев продлил контракт с «Крыльями Советов». Он будет зарабатывать 3 миллиона рублей в месяц.
«Р-Спорт»: Федун сообщил суду, что подписал соглашение о выплате Газизову 300 миллионов рублей из-за заблуждения.
Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником».
Определились все пары плей-офф Кубка Америки.
Мбаппе: «Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился».