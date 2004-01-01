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    Главные новости дня. Украина вышла в 1/4 финала Евро-2020, Черчесова могут уволить из сборной России

    Украина обыграла Швецию и сыграет с Англией в четвертьфинале Евро.

    Определились все пары 1/4 финала Евро-2020.

    Черчесов завтра представит отчет по выступлению сборной России на Евро. Его поддержит технический комитет РФС.

    «Спартак» уступил «Нефтчи» в дебютном матче Витории.

    Де Бур уволен из сборной Нидерландов.

    Сергеев продлил контракт с «Крыльями Советов». Он будет зарабатывать 3 миллиона рублей в месяц.

    «Р-Спорт»: Федун сообщил суду, что подписал соглашение о выплате Газизову 300 миллионов рублей из-за заблуждения.

    Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником».

    Определились все пары плей-офф Кубка Америки.

    Мбаппе: «Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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