Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мбаппе: «Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился»

Мбаппе: «Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился»

29 июня 2021, 07:39
19

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к болельщикам после поражения в матче 1/8 финала Евро-2020 с Швейцарией (3:3, 4:5 – по пенальти).

«Очень трудно перевернуть страницу. Печаль огромна, потому что мы вылетели и не смогли достичь цели.

Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Я вряд ли засну. К сожалению, таковы риски этого вида спорта, который я очень люблю.

Знаю, что вы, фанаты, разочарованы, но все же хочу поблагодарить вас за поддержку. За то, что всегда верили в нас. Сейчас важно стать еще сильнее перед предстоящими испытаниями.

Поздравляю и желаю удачи сборной Швейцарии», – сказал Мбаппе.

  • Только Мбаппе не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.
  • Сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в 1/4 финала Евро / ЧМ.

Источник: Get French Football News
Чемпионат Европы Франция Швейцария Мбаппе Килиан
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1624941829
Где-то недавно я уже слышал похожие слова....
Ответить
Алехсбургер.
1624941946
Килиан Смолов...
Ответить
Старикан
1624946748
Даже великим свойственно ошибаться! Но в данном случае ему, да и всей команде, надо извиняться за вальяжность, пренебрежение и недооценку соперника! С чем вас и поздравляю, господа французы! ...а наверное уже билеты в эрмитаж купили...)))
Ответить
Из Твери Леха
1624949253
Где промах-то?
Ответить
BarStep
1624949737
Это парень называется настрой.. Его у вас в этот вечер не было с первых минут.. Настраиваться нужно не только на команды из топ-5 чемпов Европы.. Тем более у вас был наиживейший пример Испания-Хорватия, где испанцам по большому счету просто повезло накануне..
Ответить
FanatSerj
1624951422
Да не, тут не только в пенали дело, как говорит Дзюба, вчера "вы обкакались" на первый тайм забыли вообще выйти, на второй тоже не вышли, только очнулись после незабитого пенальти Швейцарцами. Это не уровень чемпиона мира, поэтому домой на отдых, лучше бы Венгры вместо вас были, те парни отдавали все силы на поле, а не пижонили, вчера на поле был один француз - это Карим Бензема.
Ответить
paracetamol
1624953061
Сдал парниша, крепко сдал. Медные трубы они такие!
Ответить
edw7777
1624954387
Бывает, старина! Не печалься. Главное, не падать духом!
Ответить
general.lizyukov
1624958449
Не парься, Баджо тоже смазал и проиграл финал.
Ответить
portero
1624963453
Привык в ПСЖ без напряга играть, вот поэтому Вас и в ПСЖ и в сборной дерут, когда надо через немогу на полную отпахать, вы не можете...
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал сомнительную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
5
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
14
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+