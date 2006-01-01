Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Мбаппе: «Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился»

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к болельщикам после поражения в матче 1/8 финала Евро-2020 с Швейцарией (3:3, 4:5 – по пенальти).

    «Очень трудно перевернуть страницу. Печаль огромна, потому что мы вылетели и не смогли достичь цели.

    Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Я вряд ли засну. К сожалению, таковы риски этого вида спорта, который я очень люблю.

    Знаю, что вы, фанаты, разочарованы, но все же хочу поблагодарить вас за поддержку. За то, что всегда верили в нас. Сейчас важно стать еще сильнее перед предстоящими испытаниями.

    Поздравляю и желаю удачи сборной Швейцарии», – сказал Мбаппе.

    • Только Мбаппе не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.
    • Сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в 1/4 финала Евро / ЧМ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Get French Football News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:39
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +795

      тигрик 4 минуты назад

      Все мы люди...все ошибаются...были бы все ошибки в мире такими...за то мы посмотрели классный футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8887

      Вомбат 9 минут назад

      Дело не в промахе с пенальти. Дело в том, что в таком важном матче Мбаппе не показал своих лучших качеств. Хотя швейцарцы давали ему играть. Его даже персноально никто не держал. Под него не делали искусственный офсайт. Он несколько раз мог убегать, но просто не бежал, надеясь, что они выиграют и так. А Погба? Играл блестяще до своего гола, а потом его как подменили, он просто встал. А Канте? Где тот Канте, который блистал в Лиге Чемпионов? Он трусил по полю и ждал, когда швейцарцы ошибутся. А когда они ошибались, никуда не торопился. Сделали 3:1 и подумали, что теперь все стало на свои места, и швейцарцы никуда не денутся. Так нельзя думать даже чемпионам мира. Урок Германии на Евро 2016 не пошел впрок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3758

      mutabor0992 21 минуту назад

      ДутышЪ!Такой же как и Погба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6801

      Старикан 33 минуты назад

      Даже великим свойственно ошибаться! Но в данном случае ему, да и всей команде, надо извиняться за вальяжность, пренебрежение и недооценку соперника! С чем вас и поздравляю, господа французы! ...а наверное уже билеты в эрмитаж купили...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      jek718875 49 минут назад

      КИЛИАН ДЗЮБА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      Алехсбургер. 1 час назад

      Килиан Смолов...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7812

      житель СПб 1 час назад

      Где-то недавно я уже слышал похожие слова....

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86873
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66584
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru