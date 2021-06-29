Мбаппе: «Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к болельщикам после поражения в матче 1/8 финала Евро-2020 с Швейцарией (3:3, 4:5 – по пенальти).

«Очень трудно перевернуть страницу. Печаль огромна, потому что мы вылетели и не смогли достичь цели.

Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Я вряд ли засну. К сожалению, таковы риски этого вида спорта, который я очень люблю.

Знаю, что вы, фанаты, разочарованы, но все же хочу поблагодарить вас за поддержку. За то, что всегда верили в нас. Сейчас важно стать еще сильнее перед предстоящими испытаниями.

Поздравляю и желаю удачи сборной Швейцарии», – сказал Мбаппе.