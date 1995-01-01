Де Бур уволен из сборной Нидерландов

Слишком разные цели преследуют и воплощают в жизнь руководители футбола Нидерландов и России.потому и такая пропасть в развитии
Выступление сборной Нидерландов на Евро-2020 признано неудовлетворительным. В связи с этим главный тренер команды Франк де Бур уволен.
Нидерландцы вылетели в 1/8 финала, а задачей-минимум был четвертьфинал.
- Де Бур возглавил сборную Нидерландов в сентябре 2020 года.
- В 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды уступили Чехии (0:2).
- В отборе ЧМ-2022 Нидерланды занимают в группе 2-е место из 6 команд.