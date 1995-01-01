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    Де Бур уволен из сборной Нидерландов

    Выступление сборной Нидерландов на Евро-2020 признано неудовлетворительным. В связи с этим главный тренер команды Франк де Бур уволен.

    Нидерландцы вылетели в 1/8 финала, а задачей-минимум был четвертьфинал.

    • Де Бур возглавил сборную Нидерландов в сентябре 2020 года.
    • В 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды уступили Чехии (0:2).
    • В отборе ЧМ-2022 Нидерланды занимают в группе 2-е место из 6 команд.

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    Источник: KNVB

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1388

      Marley Bob 19 минут назад

      Слишком разные цели преследуют и воплощают в жизнь руководители футбола Нидерландов и России.потому и такая пропасть в развитии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6272

      playsh 41 минуту назад

      А в России как была "совдепия",так и осталась...

      1
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      Рейтинг: +13310

      Garrincha58 50 минут назад

      потому что Нидерланды футбольная страна, а у нас колхозная у них Президент футбольного союза Нидерландов Михаэл Ван Праг всю свою жизнь посвятил футболу, а у нас кто руководит футболом сплошь олигархи не имеющие ничего общего с футболом

      3
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      Рейтинг: +6807

      Старикан 1 час назад

      Де Бур уволен и заключен контракт с Черчесовым! Ахахах

      1
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      Рейтинг: +48597

      portero 1 час назад

      голландцы быстро приняли решение, а наши сцуки выжидают или боятся крыши чабана?

      3
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      Рейтинг: +481

      Arrow10 > portero 29 минут назад

      Дело в том , что Голландия футбольная страна , где футболу уделяется очень много внимания , плюс они хотят , чтобы их сборная играла хорошо и у них нет у власти футбола какого-то олигарха ноунейма , которому на футбол пох , как это у нас принято.

      0
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      Рейтинг: +2353

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А у нас боятся увольнять, ведь путин то еще ничего не сказал. А то ....

      1
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      Рейтинг: +1340

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Черчесов уволен из сборной России.

      0
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      Рейтинг: +9333

      alex1951 1 час назад

      Так у них.
      А как у нас?
      A у нас.
      Награждение в Кремле Орденами и медалями,
      Торжественное собрание.
      Приветственнвя речь.
      Выдача уд-ний ЗМС(за победу над Суоми)
      Пляски народов мира.
      Фуршет (поотребление alc неограничено)
      Продление контрактов.
      Под утро.Развозка. Кому на Мальдивы,кому на Сейшелы,кому в Шепетовку.....
      Чабану путевку в горы - дышать и дышать....

      4
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      Рейтинг: +66615

      insider_retro 1 час назад

      Почему в Нидерландах у одного имеется совесть и достоинство, а у других есть здоровый прагматизм и своевременность принятия решений...
      К сожалению, у нас недостаёт не того, не другого... Да и много чего ещё...

      7
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      Рейтинг: +211

      lipatov32 1 час назад

      Зато стасик останеца с нами, все будет окей!))))

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