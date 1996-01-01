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    Черчесов завтра представит отчет по выступлению сборной России на Евро-2020

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев сообщил, что Станислав Черчесов завтра подведет итоги выступления национальной команды на Евро-2020.

    «Заседание технического комитета пройдeт завтра, 30 июня, в удалeнном формате. Начало — в 10:00»

    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Сборная России пропустила 7 голов в группе. Больше было только в 1996 году.
    • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.

    Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником»

    Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4812

      sochi-2013 3 минуты назад

      Полный 3,14здец. Все!

      1
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      Рейтинг: +30

      alex-croos 4 минуты назад

      Весь отчет можно выразить одним словом!

      0
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      Рейтинг: +6272

      playsh 6 минут назад

      Гнать надо Черчензона подальше в горы,пусть там стада баранов пасёт,с людьми ему работать противопоказано.Дзюбу пусть прихватит.

      2
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      Рейтинг: +13

      Soccerdealer63 > playsh 2 минуты назад

      А на мула пусть приладит связанных в охапку тех чинуш, которые с ним контракт сладили и за его спиной пару-тройку лет себе карманы грели...+

      1
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      Рейтинг: +13

      Soccerdealer63 11 минут назад

      Отчёт???)))
      Какой-то...секретный, что-ли?
      По-моему...итоги "работы" за отчётный период видел весь мир...
      Мы, например, видели игру Нидерландов... (не нашей чета) Знаем их результат (не нашему чета).
      "Ихний ..ФС" счёл и игру и результат неудовлетворительными. Де Бура уже уволили... Интересно, он "отчёт" писал?))))

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      Рейтинг: +831

      matvei_72 > Soccerdealer63 45 секунд назад

      отчет как поделили премиальные ...

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      Рейтинг: +3139

      FENIX-SL 15 минут назад

      "Итоги на самом деле не такие и плохие, мы посмотрели перед ЧМ как играют наши футболисты. Очень порадовали ребята вроде Дзюбы, Жиркова и Кудряшова - за ними будущее российской сборной"

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