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  • Черчесов завтра представит отчет по выступлению сборной России на Евро-2020

Черчесов завтра представит отчет по выступлению сборной России на Евро-2020

29 июня 2021, 19:15
44

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев сообщил, что Станислав Черчесов завтра подведет итоги выступления национальной команды на Евро-2020.

«Заседание технического комитета пройдeт завтра, 30 июня, в удалeнном формате. Начало — в 10:00»

  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • Сборная России пропустила 7 голов в группе. Больше было только в 1996 году.
  • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.

Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником»

Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (44)
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Soccerdealer63
1624983858
Отчёт???))) Какой-то...секретный, что-ли? По-моему...итоги "работы" за отчётный период видел весь мир... Мы, например, видели игру Нидерландов... (не нашей чета) Знаем их результат (не нашему чета). "Ихний ..ФС" счёл и игру и результат неудовлетворительными. Де Бура уже уволили... Интересно, он "отчёт" писал?))))
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Plyash
1624984116
Гнать надо Черчензона подальше в горы,пусть там стада баранов пасёт,с людьми ему работать противопоказано.Дзюбу пусть прихватит.
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Красногорск_Фан
1624984892
Надо было уходить после Евро 2018. После полная деградация, плохие решения, на матчи, потеря ура-патриортизма и мотивации у игроков. Я смотрел как Португальцы гимн пели. Не чета команде и Стасу , который молча делал минет своим пальцам.
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Garrincha58
1624985808
кому он нужен этот отчёт мы же все и не только мы вся Европа видела деградацию нашего футбола
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insider_retro
1624985857
Удалённо, не глядя в глаза - наплетёт в три короба, размоет в словоблудии свою никчёмность, а ответственность возложит на случай и невезучесть...
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alex1951
1624985916
,,Не хочет уходить,. Хочется просто-напростаки матом звериным покрыть .всю эту гадюжью камарилью. Сделали из России частную лавочку ,причем во всем,ублюдки..... Страх потеряли , засранцы......Чё за страна ...нее пойму.
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zra78
1624988095
Вот бы посмотреть и послушать это
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Hektor 84
1624988859
Оставят таракана у руля сборной. И дальше будет творить свои темные делишки. Найдет новых Нойштедтеров и Жировых в 3 и 4 Бундеслиге.
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portero
1624989125
Чтоб не видно было помощников чабана, кто там ему советы писать будет...
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vladimir-7
1624990251
РФС для Черчесова подготовил отчет, который тренер зачитает на заседании технического комитета, а в выводах комитета будет поручение Черчесову навести порядок и продолжить работу по подготовке сборной России по футболу. Чтобы отвлечь специалистов и общественности от заседания в обсуждении деятельности гл. тренера, это обсуждение перенесли на день прямой линии с Путиным и всё пройдет тихо и как надо РФС и Кремлю.
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