Черчесов завтра представит отчет по выступлению сборной России на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев сообщил, что Станислав Черчесов завтра подведет итоги выступления национальной команды на Евро-2020.
«Заседание технического комитета пройдeт завтра, 30 июня, в удалeнном формате. Начало — в 10:00»
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Сборная России пропустила 7 голов в группе. Больше было только в 1996 году.
- Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
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Источник: «Чемпионат»