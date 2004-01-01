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    ⚡ Евро-2020. Украина обыграла Швецию в дополнительное время и вышла в 1/4 финала

    Украина обыграла Швецию (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

    В основное время матча команды обменялись забитыми мячами. На 27-й минуте отличился Александр Зинченко – он стал самым молодым автором гола сборной Украины на Евро. На 43-й минуте счет сравнял Эмиль Форсберг.

    В дополнительное время Швеция осталась в меньшинстве после удаления Маркуса Даниэльсона. Победный гол на 122-й минуте забил Артем Довбик – это его первый мяч за сборную Украины.

    В 1/4 финала Евро-2020 Украина встретится с Англией. Матч пройдет 3 июля в Риме.

    Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

    Швеция – Украина – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Зинченко, 27; 1:1 – Форсберг, 43; 1:2 – Довбик, 120+2.

    Швеция: Ольсен, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Линделeф, Даниэльсон, Лустиг (Крафт, 83), К. Ольссон (Эландер, 101), Экдаль, С. Ларссон (Классон, 97), Форсберг, Кулушевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).

    Украина: Бущан, Кривцов, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук (Безус, 118), Степаненко (Макаренко, 94), Зинченко, Шапаренко (Малиновский, 61), Ярмоленко (Довбик, 106), Яремчук (Беседин, 91; Цыганков, 101).

    Предупреждения: Кулушевски, 69; Форсберг, 85 – Ярмоленко, 79; Довбик, 120+2.

    Удаление: Даниэльсон, 98.

    Календарь Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии71
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      Рейтинг: +3733

      AtticusFinch 10 минут назад

      Хохлы молодцы - с победой! теперь на Англию можно баблишка подкинуть фора -1 !!!Они им их же салом смажут их жовто-блакитные сраки и отымеют как надо!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7306

      GoLenaStop 33 минуты назад

      Гарно окраинцы сыграли в футбол - молодцы.
      Чо дале?
      Хи...

      1
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      Рейтинг: +8112

      knikos 1 час назад

      Политика -политикой , только хохлы бандеровские её на футбольный сайт тащут. По футболу . Пока лучший полный матч Украины на Евро . Собрались , Зинченко вспомнил , где он играет и классно отыграл . Характер показали недюжинный . Поздравляю с выходом в 1/4 ! Матч был интереснее , чем предыдущий сегодня . Интрига нехилая .

      3
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      Рейтинг: +1218

      serglider > knikos 1 час назад

      Чем матч Англия - Германия не угодил? Шансов сравнять у немцев было достаточно, просто когда-то фортуна должна была улыбнутся и англичанам! Повезло одним - не повезло другим...

      1
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      Рейтинг: +8112

      knikos > serglider 50 минут назад

      Я во время того матча засыпал перед монитором . И так продолжалось 75 минут . Концовка , да, была хороша ! А здесь весь матч более-менее игра шла интереснее. Конечно , не то , что мы видели вчера .

      1
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      Рейтинг: +3157

      FENIX-SL > knikos 27 минут назад

      по фактам

      1
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    • ...
      Рейтинг: +633

      kosmonaft 1 час назад

      ну вот вам и результат пусть и не суперская игра но желание играть идти в перёд биться через не могу и всё получиться а мы только на отбой играли

      2
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      ...
      Рейтинг: +1218

      serglider > kosmonaft 1 час назад

      Дык результат быстро забудется))) Останется только статистика - Россия не вышла из группы, заняв последнее место, хохлы прошли в 1/4 стадию))) Вспомни как все ссуться кипятком когда мы заняли четвертое место на Евро, уже позабыв, что испанцы нас там, разгромно два раза обыграли...

      2
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      Рейтинг: +633

      kosmonaft > serglider 1 час назад

      не ну тогда испания была супер они всех сносили а наши тогда играли и бегали и атакавали и в штаны не делали по сравнению с этой сборной

      1
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      ...
      Рейтинг: +8112

      knikos > serglider 1 час назад

      За 4-е место "бронзу" дают ? Что-то новенькое ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +633

      kosmonaft > knikos 58 минут назад

      на евро дают это на чм играют за бронзу а на евро нет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8112

      knikos > kosmonaft 49 минут назад

      Да я-то это знаю . Тут чудик написал , я ему и ответил .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7587

      САДЫЧОК 1 час назад

      У них Довбик вдолбил, у нас Дзюба дрочил!

      3
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      Рейтинг: +8112

      knikos > САДЫЧОК 1 час назад

      Если бы Дзюбе ТАКИЕ пасы выдавали , он тоже забивал бы ! Не так ли ? Дело в команде в целом , в тренере , а не конкретно в Дзюбе !

      2
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      Рейтинг: +357

      ASG 1 час назад

      Красавчики ! Болеем дальше!

      8
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      Рейтинг: +353

      стоп кран 1 час назад

      У болельщиков Украины и адекватных расеян сегодня радость.У ватноголовых зомбаков КисельТВ горе...Эти недоумки даже из за вылета Расеи так не печалились как сейчас из за победы Украины.)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +8112

      knikos > стоп кран 1 час назад

      Как болела- болеле : Украина хорошо сыграла , правда удаление помогло ! Как россиянин хохлу - идите дальше по лестнице , ведущей вниз . И не забудьте при этом хорошенько отсасывать у пиндосов ! Это я о политике и экономике . Вперёд , Уркаина , в средневековье , это ваше место .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      Nikoo > стоп кран 1 час назад

      В Украине бесплатно разливали пиво и болели за Бельгию а не за Россию. И кто тут жертва пропаганды? В Украине большинство людей не поддерживали Россию,а наоборот!

      2
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      ...
      Рейтинг: +28

      Velikiy8888 > knikos 1 час назад

      Чудилы Соловей идет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      Spirit_78 > стоп кран 1 час назад

      В 2008-м году украинцы радовались за Россию на Евро, в 2021-м они ходят по Европе, орут антимоскальские кричалки и пьют за победу Бельгии над Россией. Считаешь это нормальным?

      1
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      ...
      Рейтинг: +27111

      VVM1964 > стоп кран 1 час назад

      Лично я - ни горя , ни радости от победы Украины не испытываю ! ))) Победили - молодцы и не более того и не очень понимаю отчего "адекватные " должны ликовать ВАШЕЙ победе ??? !

      3
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      ...
      Рейтинг: +353

      стоп кран > knikos 1 час назад

      Ты забыл про хунту в Украине и распятых мальчиков написать )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8112

      knikos > стоп кран 57 минут назад

      Ты и сам знаешь , зачем слова тратить ? Из цветущей страны превратились в попрошайку мировую ! Удачи в падении экономики ещё дальше вниз !

      1
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      ...
      Рейтинг: +353

      стоп кран > knikos 52 минуты назад

      правда удаление помогло ========А прикольные вы недоумки ---ватноголовые зомбаки...Везде отмазки ищете )))
      ------ Сначала кричите что Украина из группы не выйдет...Вышла...Отмазка ----слабая была группа ))
      -------Потом кричите что шведы сделают на раз.... Прошла Украина...Отмазка ----удаление ))) Давай еще скажи что несправедливое удаление.))
      Даже когда сборная Расеи вылетела, в то время когда понимающие болелы критиковали их за отсутствие игры и отсутствие бойцовских качеств....И тут у зомбаков отмазка ----с жер.е.б.е.вкой не повезло...слишком сильная группа, послабее бы.))
      У вас зомбаков и в жизни так...В ваших бедах всегда кто то другой виноват, только не вы.Постоянно для себя отмазки ищете ))...Психология лузеров. Бегаете от ответственности за свои движения.

      1
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      ...
      Рейтинг: +8112

      knikos > стоп кран 45 минут назад

      Психология лузеров ? Ты что-то попутал ! Украина по всему миру с протянутой рукой шарится , где бы чего-нибудь раздобыть . Экономика - в хлам ! Люди бегут из такой страны. А Россия - глыба ! А касаемо футбола , повторите достижение России на Евро ( бронзу) тогда и поговорим . Пока ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +353

      стоп кран > Spirit_78 38 минут назад

      В 2008-м году украинцы радовались за Россию======В 2008 в Расее не было зомбаков Кисельтв.В 2014 был Крым, пропаганда Кисельтв, появились ватноголлвые....
      Теперь зомбаки пишут про сборную Украины так ----""Но в данной конкретно бандеро-сборной достойных людей нет. Исключительно - мразь." Считаешь это нормально ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +353

      стоп кран > Spirit_78 36 минут назад

      Если один брат отжал у своего брата землю , то считаешь отношения останутся братскими как и прежде ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      стоп кран > VVM1964 30 минут назад

      "адекватные "должны ликовать ВАШЕЙ победе ??? !=====Не ликовать, а радоваться победе соседей и родственников....А адекватные, потому что есть у них свое, независимое мышление...Ну не верят они пропаганде о фошистах, хунте и распятых мальчиках. Поэтому для них про прежнему родственники и соседи...

      0
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      ...
      Рейтинг: +3157

      FENIX-SL > Nikoo 26 минут назад

      дурашка
      это было в одном городе украины
      новости внимательнее читай
      и речь не о киеве

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      Spirit_78 > стоп кран 24 минуты назад

      Крымский народ сделал свой выбор. Пора вам с этим смириться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      стоп кран > knikos 20 минут назад

      Психология лузеров ======Ты по ходу читать не умеешь...Лузеры это про вас ватноголовых зомбаков...Которые отмазки ищут везде. И в своей жизни, в первую очередь.убегая от личной ответственности
      Так что "Россия - глыба " и России на Евро ( бронзу)" , тут не при чем....За себя надо отвечать .Это называется личная ответственность...Вот оно чо, хныкас, вот оно чо.)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      Spirit_78 > стоп кран 18 минут назад

      Кстати, у тебя получаются двойные стандарты: россиянам о политике рассуждать нельзя, а украинцам - можно) Не братья, потому что землю "отжали". Будь последователен: забудь о политике и топи за братскую Россию.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3733

      AtticusFinch > стоп кран 12 минут назад

      А щё правду кажут по хохол-тв, про то, что древние укры Чёрное море выкопали?))))))))))))))И про то, что Украина це Европа?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +349

      Врундель 1 час назад

      Молодцы хлопцы! Каждый раз смотря матчи сборной Украины видно,что есть прогресс,что есть перспективы,нашим еще до них далёко) Верим в вас и будем болеть дальше!
      P.s. а шваль типа silver29 и прочие...заткнули пасти,вам только с Тамбовом и Нефтчи играть)

      4
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      ...
      Рейтинг: +8112

      knikos > Врундель 1 час назад

      Уркаина никогда не добьётся успеха сборной России! Бронза Евро ! Сегодня удаление сыграло решающую роль . Да , Беседину здоровья .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Velikiy8888 > knikos 1 час назад

      Ты чё там Соловьев после матча начался, а ты хренью занимаешься

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8112

      knikos > Velikiy8888 1 час назад

      Ты иди на Зелю дрочи и играть учись на рояле , как он ! Хохолистый ты слишком , чтобы русскому указывать .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8112

      knikos 1 час назад

      А Шева по-русски указания даёт ! Херои ! Как вы это терпите ? Где ваш патриотизм ? Где СБУ ? Я знаю где - в ...опе ! Ну а по футболу - сыграли , конечно , хорошо . Но решающим было удаление . Так били бы пенальти .

      4
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      ...
      Рейтинг: +93

      kurt_cobain > knikos 1 час назад

      Удаление несправедливое на твой взгляд?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8112

      knikos > kurt_cobain 1 час назад

      Смотрю Матч ТВ , экспертов . Мнения у них разделились . Швед сыграл в мяч . Как тут быть ? Ему надо было уступить ? Кстати , точно так же , по инерции , кто-то из ваших въехал Бергу в грудак . Удаление ? Так же по инерции летел . Как думаешь ? Хотя зрелище от колена Беседина было страшным. Ну а если тебя интересует моё мнение - ценой травмы , а может и конца карьеры Беседина Украина вышла в 1/4 . Вот так .

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      Рейтинг: +225

      Shamil79 1 час назад

      реально там есть игроки - исполнители...голы то красивые!!!!!!!! пройдите Англию

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