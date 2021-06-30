⚡ Евро-2020. Украина обыграла Швецию в дополнительное время и вышла в 1/4 финала

Украина обыграла Швецию (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

В основное время матча команды обменялись забитыми мячами. На 27-й минуте отличился Александр Зинченко – он стал самым молодым автором гола сборной Украины на Евро. На 43-й минуте счет сравнял Эмиль Форсберг.

В дополнительное время Швеция осталась в меньшинстве после удаления Маркуса Даниэльсона. Победный гол на 122-й минуте забил Артем Довбик – это его первый мяч за сборную Украины.

В 1/4 финала Евро-2020 Украина встретится с Англией. Матч пройдет 3 июля в Риме.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

Швеция – Украина – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зинченко, 27; 1:1 – Форсберг, 43; 1:2 – Довбик, 120+2.

Швеция: Ольсен, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Линделeф, Даниэльсон, Лустиг (Крафт, 83), К. Ольссон (Эландер, 101), Экдаль, С. Ларссон (Классон, 97), Форсберг, Кулушевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).

Украина: Бущан, Кривцов, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук (Безус, 118), Степаненко (Макаренко, 94), Зинченко, Шапаренко (Малиновский, 61), Ярмоленко (Довбик, 106), Яремчук (Беседин, 91; Цыганков, 101).

Предупреждения: Кулушевски, 69; Форсберг, 85 – Ярмоленко, 79; Довбик, 120+2.

Удаление: Даниэльсон, 98.

Календарь Евро-2020