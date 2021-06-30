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  • ⚡ Евро-2020. Украина обыграла Швецию в дополнительное время и вышла в 1/4 финала

⚡ Евро-2020. Украина обыграла Швецию в дополнительное время и вышла в 1/4 финала

30 июня 2021, 00:34
75

Украина обыграла Швецию (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

В основное время матча команды обменялись забитыми мячами. На 27-й минуте отличился Александр Зинченко – он стал самым молодым автором гола сборной Украины на Евро. На 43-й минуте счет сравнял Эмиль Форсберг.

В дополнительное время Швеция осталась в меньшинстве после удаления Маркуса Даниэльсона. Победный гол на 122-й минуте забил Артем Довбик – это его первый мяч за сборную Украины.

В 1/4 финала Евро-2020 Украина встретится с Англией. Матч пройдет 3 июля в Риме.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

Швеция – Украина – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зинченко, 27; 1:1 – Форсберг, 43; 1:2 – Довбик, 120+2.

Швеция: Ольсен, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Линделeф, Даниэльсон, Лустиг (Крафт, 83), К. Ольссон (Эландер, 101), Экдаль, С. Ларссон (Классон, 97), Форсберг, Кулушевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).

Украина: Бущан, Кривцов, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук (Безус, 118), Степаненко (Макаренко, 94), Зинченко, Шапаренко (Малиновский, 61), Ярмоленко (Довбик, 106), Яремчук (Беседин, 91; Цыганков, 101).

Предупреждения: Кулушевски, 69; Форсберг, 85 – Ярмоленко, 79; Довбик, 120+2.

Удаление: Даниэльсон, 98.

Календарь Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Швеция Украина
Комментарии (75)
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DeStar
1625002505
ну молодцы че)
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Xiko
1625002755
Просто красавцы. Молодцы! Поздравляю всех болельщиков сборной Украины. Мужики, настоящие мужики с характером.Нашим пешеходам есть, чему поучиться!
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x-x-x-x-x
1625002765
Молодцы!!!!! С Победой всю Украину!!!!!
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derrik2000
1625002809
В плане зрелищности матч, конечно, был на 3+, но внутреннее напряжение чувствовалось через очень внимательное отношение к обороне своих ворот обеими командами. Тем не менее, ШИКАРНЫЕ МОМЕНТИЩИ в матче были у ворот обеих команд. Поздравляю сборную Украины и её болельщиков с выходом в 1/4! P.S. А у нас в унылой "игре" сбродной, по словам её "самого аФтАритетного" пешехода - ПОЛЕНО, виноваты болельщики, которые вяло её поддерживали. (((
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Из Твери Леха
1625002985
Равные команды по сути, так до пенальти бы дошли, если б не удаление. Вот так смотришь и думаешь, почему же они в 1/8, да потому что хоть чуточку умеют играть в нападении. Потому что игроки их играют в Европе. Потому что тактики у них 4-4-2 и 4-3-3, а не ублюдочная игра в одного деревянного напа с запасным планом выпуска второго такого же дерева ему в пару. Англия их конечно должна вынести, но думаю просто так они не сдадутся.
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AtticusFinch1
1625003217
Молодцы хлопцы! Каждый раз смотря матчи сборной Украины видно,что есть прогресс,что есть перспективы,нашим еще до них далёко) Верим в вас и будем болеть дальше! P.s. а шваль типа silver29 и прочие...заткнули пасти,вам только с Тамбовом и Нефтчи играть)
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ASG
1625003304
Красавчики ! Болеем дальше!
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knikos
1625004456
Политика -политикой , только хохлы бандеровские её на футбольный сайт тащут. По футболу . Пока лучший полный матч Украины на Евро . Собрались , Зинченко вспомнил , где он играет и классно отыграл . Характер показали недюжинный . Поздравляю с выходом в 1/4 ! Матч был интереснее , чем предыдущий сегодня . Интрига нехилая .
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shahor
1625018580
Не являюсь поклонником команды Шевченко.Но,ёлки зелёные,как же доволен результатом этого матча!Знатно умылись все кремлёвские пропагандисты и их паства.Просто душа поёт!Мои поздравления всем болельщикам украинской сборной.
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zigbert
1625033240
Украину с победой! Пожалуй эта победа стала для них наградой за самоотверженность.
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