Украина сыграет с Англией в четвертьфинале Евро-2020

Даешь сенсацию!
Украина обыграла Швецию (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.
Соперником сборной Украины по четвертьфиналу Евро станет сборная Англии.
- Матч пройдет 3 июля в Риме.
- Начало встречи – в 22:00 мск.
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Украина обыграла Швецию (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.
Соперником сборной Украины по четвертьфиналу Евро станет сборная Англии.
Даешь сенсацию!
Мои поздравления! удачи!