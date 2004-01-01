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    Украина сыграет с Англией в четвертьфинале Евро-2020

    Украина обыграла Швецию (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

    Соперником сборной Украины по четвертьфиналу Евро станет сборная Англии.

    • Матч пройдет 3 июля в Риме.
    • Начало встречи – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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