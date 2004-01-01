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    Определились все пары 1/4 финала Евро-2020

    Завершились матчи 1/8 финала Евро-2020. В четвертьфинале встретятся:

    2 июля

    БельгияИталия

    ШвейцарияИспания

    3 июля

    ЧехияДания

    УкраинаАнглия

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:36
    Комментарии16
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      Рейтинг: +225

      Shamil79 48 минут назад

      Бельгия-Испания
      Дания-Украина

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      Рейтинг: +25

      Soccerdealer63 1 час назад

      ...и всё-таки вчерашний день-триллер этому Евро уже не переплюнуть!))

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      Рейтинг: +25

      Soccerdealer63 1 час назад

      ПОВТОРЯЮ: Раньше я писал (мой предыдущий ник solodealer вчера забанили…да и Бог с ними!)))), что место в рейтинге УЕФА (ФИФА) и место на конкретном турнире совпадают редко… Однако, и неожиданностей (преждевременного слива фаворитов или затянувшегося взлёта аутсайдеров) ближе к развязке турнира ожидать не приходится… ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ РЕДКО И ,В ОСНОВНОМ, В РАСПАЛЁННОМ ВООБРАЖЕНИИ РОМАНТИКОВ.
      Что мы имеем на сегодня по данной теме в рамках ЧЕ 2020?
      А вот, что:
      по результатам 1/8 из 16-ти команд в составе лучшей (на данном турнире) восьмёрки до стадии ¼ (четвертьфинал ЧЕ) добрались следующие «номера рейтинга УЕФА»:
      1. Бельгия
      3. Англия
      5. Испания
      6. Италия.
      7. Дания
      9. Швейцария.
      15. Украина.
      21. Чехия.
      Какие НЕСОВПАДЕНИЯ РЕЙТИНГА УЕФА С ТЕКУЩЕЙ ТУРНИРНОЙ «ПУЛЬКОЙ» ЧЕ мы видим?
      а) подтвердили свой «рейтинговый статус» и прошли в первую восьмёрку турнира номера рейтинга 1 (Бельгия), 3(Англия), 5(Испания), 6(Италия) и 7(Дания)
      б) вылетели на стадии 1/8 и не попали в «турнирную восьмёрку» три члена первой восьмёрки из рейтинга УЕФА: 2(Франция), 4(Португалия), 8(Германия);
      в) Их вытеснили три новичка уже турнирной восьмёрки: 9(Швейцария), 15(Украина), 21(Чехия).
      Что можно сказать?
      1. Рейтинг УЕФА, В ЦЕЛОМ, даёт правильные «ориентиры» по силе команд, а турнирная сетка конкретного турнира часто НЕСПРАВЕДЛИВО распределяет команды по группам, сталкивает фаворитах в «группах смерти» и, наоборот, даёт командам послабже сетку полегче))).
      Не попавшие в ¼ Порты, Немцы и французы…ИЗМОЧАЛИЛИ ДРУГ ДРУГА в группе смерти F и предсказуемо сдулись. А матч Португалия-Бельгия (НА СТАДИИ 1/8 «НА ВЫЛЕТ»!!!) вообще был достоин финала!
      2. №9 рейтинга УЕФА Швейцария находится и по номеру и по уровню игры настолько «внутри» группы лидеров, что их выход в ¼ случайностью назвать трудно. То, что они показали в игре против чемпионов мира Франции, вообще делает их скрытыми фаворитами турнира))
      3. Однозначным открытием (и по уровню игры и по высоте «подъёма в рейтинге» турнира) стала, безусловно, Чехия. Возможно, она сможет пройти и Данию на стадии ¼ и выйти в четвёрку лучших на турнире, но уже сейчас можно сказать, что она стала чемпионом турнира по ПРОГРЕССУ!
      4. Украине, очевидно, с выходом в 1/8 повезло больше всех на турнире… Украина числится в рейтинге №15… Но игру демонстрирует слабее Чехии (21). Пожалуй, самую слабую в восьмёрке турнира. Несмотря на победу нал Шведами))))

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      Рейтинг: +43

      сутулая собака и лисы > Soccerdealer63 1 час назад

      рейтинги UEFA и FIFA не должен показывать силу команд.
      это очень упрощенный рейтинг для формирования корзин, не более того.

      1) победа в ЛЧ = победе в ЛЕ, за победу над 1-10 местом рейтинга дают как за победу над 40-50.
      2) сборные хозяйки ЧМ/ЧЕ не получали рейтинг (они пропускали отборочные игры).

      но делать более детальный и сложный рейтинг смысла нет.
      1) жеребьёвка всегда является случайным процессом и это нормально.
      2) рейтинг прост и удобен, его усложнение качественно не решит новых задач (цель рейтинга - не "слеплять" в одну группу более 2 грандов, на этом всё).

      1
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      Рейтинг: +25

      Soccerdealer63 1 час назад

      ДАЁШЬ ФИНАЛ ЧЕХИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ!

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      Рейтинг: +7587

      САДЫЧОК 1 час назад

      Далее
      Италия-Швейцария
      Дания-Украина

      1
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      Рейтинг: +3868

      TOMSON 1 час назад

      Путь у Бельгии конечно... Опять в сильнейшей паре.
      Как так выходит, что занявшая 2 место Дания получает соперников проще, чем победитель группы?

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      Рейтинг: +357

      ASG > TOMSON 1 час назад

      германия, англия, голландия слабые?

      0
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      Рейтинг: +3868

      TOMSON > ASG 1 час назад

      Вы о чем? У Дании Уэльс, потенциальные голландцы, но по итогу Чехи и в полуфинал. Но даже если бы были голландцы это далеко не Португалия или Италия.

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      Рейтинг: +11016

      DeStar 1 час назад

      ну че, ставлю так
      италия
      испания
      чехия
      англия
      Но может быть почти все наоборот) думаю что только англия украину пройдет все же.
      А датчанам и швейцарцам хватит удивлять)

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      Рейтинг: +357

      ASG > DeStar 1 час назад

      у датчан сильный состав и воля бешенная, там скорее датчане)

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      Рейтинг: +7587

      САДЫЧОК > DeStar 1 час назад

      Никто , никого не удивляет -Они просто сильнее !

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      Рейтинг: +25

      Soccerdealer63 > САДЫЧОК 1 час назад

      Точно)+

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      Рейтинг: +27111

      VVM1964 > САДЫЧОК 1 час назад

      Поэтому ты решил что Украина пройдет Англию , а Швейцария Испанию ??? )))

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      Рейтинг: +7587

      САДЫЧОК > VVM1964 1 час назад

      Будем смотреть !

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      Рейтинг: +11016

      DeStar > САДЫЧОК 37 минут назад

      ну франция то типа " сильнее" швейцарии.. Но это футбол)

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