Определились все пары 1/4 финала Евро-2020

Бельгия-Испания
Дания-Украина
Завершились матчи 1/8 финала Евро-2020. В четвертьфинале встретятся:
2 июля
3 июля
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Завершились матчи 1/8 финала Евро-2020. В четвертьфинале встретятся:
2 июля
3 июля
...и всё-таки вчерашний день-триллер этому Евро уже не переплюнуть!))
ПОВТОРЯЮ: Раньше я писал (мой предыдущий ник solodealer вчера забанили…да и Бог с ними!)))), что место в рейтинге УЕФА (ФИФА) и место на конкретном турнире совпадают редко… Однако, и неожиданностей (преждевременного слива фаворитов или затянувшегося взлёта аутсайдеров) ближе к развязке турнира ожидать не приходится… ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ РЕДКО И ,В ОСНОВНОМ, В РАСПАЛЁННОМ ВООБРАЖЕНИИ РОМАНТИКОВ.
Что мы имеем на сегодня по данной теме в рамках ЧЕ 2020?
А вот, что:
по результатам 1/8 из 16-ти команд в составе лучшей (на данном турнире) восьмёрки до стадии ¼ (четвертьфинал ЧЕ) добрались следующие «номера рейтинга УЕФА»:
1. Бельгия
3. Англия
5. Испания
6. Италия.
7. Дания
9. Швейцария.
15. Украина.
21. Чехия.
Какие НЕСОВПАДЕНИЯ РЕЙТИНГА УЕФА С ТЕКУЩЕЙ ТУРНИРНОЙ «ПУЛЬКОЙ» ЧЕ мы видим?
а) подтвердили свой «рейтинговый статус» и прошли в первую восьмёрку турнира номера рейтинга 1 (Бельгия), 3(Англия), 5(Испания), 6(Италия) и 7(Дания)
б) вылетели на стадии 1/8 и не попали в «турнирную восьмёрку» три члена первой восьмёрки из рейтинга УЕФА: 2(Франция), 4(Португалия), 8(Германия);
в) Их вытеснили три новичка уже турнирной восьмёрки: 9(Швейцария), 15(Украина), 21(Чехия).
Что можно сказать?
1. Рейтинг УЕФА, В ЦЕЛОМ, даёт правильные «ориентиры» по силе команд, а турнирная сетка конкретного турнира часто НЕСПРАВЕДЛИВО распределяет команды по группам, сталкивает фаворитах в «группах смерти» и, наоборот, даёт командам послабже сетку полегче))).
Не попавшие в ¼ Порты, Немцы и французы…ИЗМОЧАЛИЛИ ДРУГ ДРУГА в группе смерти F и предсказуемо сдулись. А матч Португалия-Бельгия (НА СТАДИИ 1/8 «НА ВЫЛЕТ»!!!) вообще был достоин финала!
2. №9 рейтинга УЕФА Швейцария находится и по номеру и по уровню игры настолько «внутри» группы лидеров, что их выход в ¼ случайностью назвать трудно. То, что они показали в игре против чемпионов мира Франции, вообще делает их скрытыми фаворитами турнира))
3. Однозначным открытием (и по уровню игры и по высоте «подъёма в рейтинге» турнира) стала, безусловно, Чехия. Возможно, она сможет пройти и Данию на стадии ¼ и выйти в четвёрку лучших на турнире, но уже сейчас можно сказать, что она стала чемпионом турнира по ПРОГРЕССУ!
4. Украине, очевидно, с выходом в 1/8 повезло больше всех на турнире… Украина числится в рейтинге №15… Но игру демонстрирует слабее Чехии (21). Пожалуй, самую слабую в восьмёрке турнира. Несмотря на победу нал Шведами))))
рейтинги UEFA и FIFA не должен показывать силу команд.
это очень упрощенный рейтинг для формирования корзин, не более того.
1) победа в ЛЧ = победе в ЛЕ, за победу над 1-10 местом рейтинга дают как за победу над 40-50.
2) сборные хозяйки ЧМ/ЧЕ не получали рейтинг (они пропускали отборочные игры).
но делать более детальный и сложный рейтинг смысла нет.
1) жеребьёвка всегда является случайным процессом и это нормально.
2) рейтинг прост и удобен, его усложнение качественно не решит новых задач (цель рейтинга - не "слеплять" в одну группу более 2 грандов, на этом всё).
ДАЁШЬ ФИНАЛ ЧЕХИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ!
Путь у Бельгии конечно... Опять в сильнейшей паре.
Как так выходит, что занявшая 2 место Дания получает соперников проще, чем победитель группы?
ну че, ставлю так
италия
испания
чехия
англия
Но может быть почти все наоборот) думаю что только англия украину пройдет все же.
А датчанам и швейцарцам хватит удивлять)
Точно)+