«СЭ»: технический комитет РФС поддержит Черчесова

Стала известна позиция технического комитета РФС в вопросе с возможной отставкой Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

По информации «СЭ», что технический комитет признает неудачным выступление сборной России на Евро-2020, но выскажется за то, чтобы оставить Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

Сообщалось, что такое мнение сформировалось у первого вице-президента РФС Никиты Симоняна, Михаила Гершковича, Бориса Игнатьева и Александра Мирзояна. Напомним, сам Черчесов входит технический комитет РФС.

Заседание технического комитета пройдeт завтра, 30 июня.

На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.

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