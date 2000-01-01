«СЭ»: технический комитет РФС поддержит Черчесова

Вопрос не в результате. Я могу объяснить где не свезло и тем самым оправдать тренера, там действительно много факторов сошлось. Но я поймал себя на мысли, что даже если бы и вышли из группы это сильно не повлияло на мою оценку.
За сборную с такой философией и игрой болеть не хочется! Выиграли или проиграли все одно... Смотришь на каком-то автомате с мыслями о чем угодно, но только не об игре. Очень и очень уныло и скучно. Вроде и бегают много, а футбол статичным выглядит...
Если Черчесов останется, мы ещё больше отпугнём главных участников, это болельщиков. А их и так очень мало.
ПС последний раз такое чувство было при Капело. Даже с Слуцким на Евро, как-то веселее все прошло..
Стала известна позиция технического комитета РФС в вопросе с возможной отставкой Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
По информации «СЭ», что технический комитет признает неудачным выступление сборной России на Евро-2020, но выскажется за то, чтобы оставить Черчесова на посту главного тренера национальной команды.
Сообщалось, что такое мнение сформировалось у первого вице-президента РФС Никиты Симоняна, Михаила Гершковича, Бориса Игнатьева и Александра Мирзояна. Напомним, сам Черчесов входит технический комитет РФС.
- Заседание технического комитета пройдeт завтра, 30 июня.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.
Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником»