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    «СЭ»: технический комитет РФС поддержит Черчесова

    Стала известна позиция технического комитета РФС в вопросе с возможной отставкой Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

    По информации «СЭ», что технический комитет признает неудачным выступление сборной России на Евро-2020, но выскажется за то, чтобы оставить Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

    Сообщалось, что такое мнение сформировалось у первого вице-президента РФС Никиты Симоняна, Михаила Гершковича, Бориса Игнатьева и Александра Мирзояна. Напомним, сам Черчесов входит технический комитет РФС.

    • Заседание технического комитета пройдeт завтра, 30 июня.
    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.

    Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 00:22
    Комментарии19
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      Рейтинг: +3868

      TOMSON 1 час назад

      Вопрос не в результате. Я могу объяснить где не свезло и тем самым оправдать тренера, там действительно много факторов сошлось. Но я поймал себя на мысли, что даже если бы и вышли из группы это сильно не повлияло на мою оценку.

      За сборную с такой философией и игрой болеть не хочется! Выиграли или проиграли все одно... Смотришь на каком-то автомате с мыслями о чем угодно, но только не об игре. Очень и очень уныло и скучно. Вроде и бегают много, а футбол статичным выглядит...

      Если Черчесов останется, мы ещё больше отпугнём главных участников, это болельщиков. А их и так очень мало.
      ПС последний раз такое чувство было при Капело. Даже с Слуцким на Евро, как-то веселее все прошло..

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      Рейтинг: +4184

      Из Твери Леха 1 час назад

      Этот сантехнический комитет в доле по ходу.

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      Рейтинг: +949

      Semargl18 1 час назад

      Тем временем Украина в 1/4.... как это сочетается с линией партии? А вы оставляйте этих чмырей... других то нет и выращивать вы не будете... вам по приколу сосать но сами тогда за себя и болейте, атрибутику сами покупайте, билеты.. Пока уссатый в сбродной я умываю руки... #этонемоясборная

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      Рейтинг: +1218

      serglider > Semargl18 1 час назад

      Еще никто никого не оставил))) Дождемся окончательного решения и тогда уже начнем рвать и метать в... комментариях)))

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      Рейтинг: +1218

      serglider 1 час назад

      В свое время ржали над коммунистами, те любили сидеть на "теплых местах" пока их не выносили на погост вперед ногами))) Пришли дерьмократы и... опять старые пердуны сидят до последнего... Да, в свое время, люди были достойные, знаменитые и сделали много полезного, но... возраст возьмет свое, без вариантов! И вот уже "легенда" превращается в маразматики, который занимает кресло, что бы получать бабки! Все кругом рушиться и приходит в упадок, пердун плохо себя чувствует, у него нет ни сил, не желания что-то делать вообще, но он упорно держится за свое кресло ради бабла! Уволить чабана!? Но... это потом нужно думать кого назначить вместо него! Ходить, консультироваться, подписывать контракт, согласовывать условия... нахрена это им нужно? Да пусть лучше все рухнет, лишь бы они остались сидеть на своих креслах и грести бабло...

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      Рейтинг: +15547

      derrik2000 1 час назад

      Дык, если ЭТО - правда, то, значит, в своих предыдущих постах я правильно видел "генеральную линию" РФС по оценке деятельности как уССатого, так и его "вАробышков", которую можно описать двумя короткими предложениями: "Ну, ничего-ничего... Даём время исправиться."
      )))

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      Рейтинг: +1218

      serglider > derrik2000 1 час назад

      Генеральная линия РФС проходит в Кремле, а не среди этих пердунов))) Завтра им озвучат решение с верху и все в миг "переобуются", как это не раз уже было)))

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      Рейтинг: +15547

      derrik2000 > serglider 1 час назад

      Ну, собственно, ДА.
      Об этом я уже тоже писал.

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      Рейтинг: +25

      Soccerdealer63 1 час назад

      "...технический комитет признает неудачным выступление сборной России на Евро-2020, но выскажется за то, чтобы оставить Черчесова на посту главного тренера национальной команды....", с тем, чтобы команда Черчесова и дальше нас радовала своей игрой...

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      Рейтинг: +7587

      САДЫЧОК 1 час назад

      Завтра , Путин эту нечисть выгонит !

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      Рейтинг: +587

      tarasofka > САДЫЧОК 1 час назад

      чё ты несёшь-то. будь он заинтересован - выгнал бы в тот же день. в том и дело, что завтра какая-то подставная песда "от народа" будет задавать вопрос про евро, на который вся страна услышит от х*йла потрясающий ответ.

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      Рейтинг: +7587

      САДЫЧОК > tarasofka 1 час назад

      Ему выгодно именно завтра ! Думай !

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      Рейтинг: +821

      Andrew01 1 час назад

      Поделился немного что ли????

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      Рейтинг: +25

      Soccerdealer63 1 час назад

      Тренер? Нет… Учитель? Нет…
      Не вратарь сто лет в обед…
      Для начальства вышел рожей?
      Присмотритесь - не похоже!
      Рыбный бизнес он развёл..
      Но при чём же тут футбол?
      По каких причин замесу
      коуч сборной херр Черчесов???
      оказался просто "замес":
      КОРЕША ИЗ РФС!

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      Рейтинг: +587

      tarasofka 1 час назад

      п*****сы

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      Рейтинг: +15547

      derrik2000 > tarasofka 1 час назад

      В хорошем или в плохом смысле?
      )))

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