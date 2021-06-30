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«СЭ»: технический комитет РФС поддержит Черчесова

30 июня 2021, 00:22
28

Стала известна позиция технического комитета РФС в вопросе с возможной отставкой Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

По информации «СЭ», что технический комитет признает неудачным выступление сборной России на Евро-2020, но выскажется за то, чтобы оставить Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

Сообщалось, что такое мнение сформировалось у первого вице-президента РФС Никиты Симоняна, Михаила Гершковича, Бориса Игнатьева и Александра Мирзояна. Напомним, сам Черчесов входит технический комитет РФС.

  • Заседание технического комитета пройдeт завтра, 30 июня.
  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • Сообщалось, что Черчесов не собирается уходить в отставку с поста главного тренера сборной.

Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (28)
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kan85
1625002073
Ну это конечно пздц товарищи.
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Soccerdealer63
1625002906
Тренер? Нет… Учитель? Нет… Не вратарь сто лет в обед… Для начальства вышел рожей? Присмотритесь - не похоже! Рыбный бизнес он развёл.. Но при чём же тут футбол? По каких причин замесу коуч сборной херр Черчесов??? оказался просто "замес": КОРЕША ИЗ РФС!
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serglider
1625003372
В свое время ржали над коммунистами, те любили сидеть на "теплых местах" пока их не выносили на погост вперед ногами))) Пришли дерьмократы и... опять старые пердуны сидят до последнего... Да, в свое время, люди были достойные, знаменитые и сделали много полезного, но... возраст возьмет свое, без вариантов! И вот уже "легенда" превращается в маразматики, который занимает кресло, что бы получать бабки! Все кругом рушиться и приходит в упадок, пердун плохо себя чувствует, у него нет ни сил, не желания что-то делать вообще, но он упорно держится за свое кресло ради бабла! Уволить чабана!? Но... это потом нужно думать кого назначить вместо него! Ходить, консультироваться, подписывать контракт, согласовывать условия... нахрена это им нужно? Да пусть лучше все рухнет, лишь бы они остались сидеть на своих креслах и грести бабло...
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Semargl18
1625003472
Тем временем Украина в 1/4.... как это сочетается с линией партии? А вы оставляйте этих чмырей... других то нет и выращивать вы не будете... вам по приколу сосать но сами тогда за себя и болейте, атрибутику сами покупайте, билеты.. Пока уссатый в сбродной я умываю руки... #этонемоясборная
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Из Твери Леха
1625003925
Этот сантехнический комитет в доле по ходу.
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Лфшт
1625009389
Старые пилы времен СССР. Пила "дружба" - пилим бабло по-брацки.
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Dr.Metal
1625027851
Время Че. Пусть придет иностранец, который не будет вась весь с Дзюбой и ТД. Пусть мальчишки 18 летние лучше помогают. У них будет мотивация. А этим миллионерам пора на отдых всем. Пешеходы
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sobaka120982
1625027859
Ааааа ну да конечно, а мы всей Россией подождём когда же весь этот комитет отойдёт в мир иной... я так понимаю мой 14 летний ребёнок тоже не увидит когда Россия будет играть да хотя бы на уровне Украины.....
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vladimir-7
1625033482
Если технический комитет выскажется за то, чтобы оставить Черчесова на посту главного тренера и такое мнение будет принято, то это значит, что все неудачные выступления сборной продолжатся и дальше, в таком случае, раз не учитываются мнения общественности, то и пусть весь технический комитет, да и РФС в целом покупают билеты на все матчи, болеют за сборную, играют на ставках и продолжают пилить бабло между сбой, а болельщики в таком случае, вынуждены покинуть стадионы и перестанут воочию радоваться и переживать за сборную России по футболу. Если РФС, утвердит такое решение ТК и если это было сделано по указанию Кремля, то переезжайте в кремлевский улей, пчел, приносящих мед, оттуда выгнали, а прилетели осы, можете смело туда перебираться, вы такие же осы.
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Axe111
1625033500
ПОЗОРИЩЕ И СТЫД!!!!! ЧТО ЭТО ЗА НЕЛЕПЫЕ СТРУКТУРКИ!!!!!!!! УХОДИ УЖЕ НЕ БЕСИ!!!!!!!
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