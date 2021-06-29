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  • Товарищеский матч. «Спартак» уступил «Нефтчи» в дебютном матче Витории

Товарищеский матч. «Спартак» уступил «Нефтчи» в дебютном матче Витории

29 июня 2021, 20:22
30

«Спартак» проиграл «Нефтчи» (1:2) в дебютном матче Руя Витории на посту главного тренера столичного клуба.

Единственный гол в составе «Спартака» забил Михаил Игнатов.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Нефтчи (Азербайджан) – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Аласгаров, 8; 1:1 – Игнатов, 44; 1:2 – Аррамиш, 45+1.

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Рассказов, 46), Жиго (Литвинов, 60), Кутепов (Гапонов, 46), Айртон (Мельников, 60), Тимофеев (Умяров, 46), Хендрикс (Денисов, 60), Глушенков (Ломовицкий, 46), Игнатов (Бакаев, 46), Мирзов (Мозес, 46), Мелкадзе (Роша, 46).

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Спартак Нефтчи Витория Руй
Комментарии (30)
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piligrim1986
1624988130
Атош, Портош и Аррамиш?)))
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derrik2000
1624988254
В ущерб просмотру Англия - Германия смотрел Спартак-Нефтчи. ) Не с начала, правда, а где-то минуты с 30-й. Что скажу. Пока не понял, во что передвигались по полю игрочишки Спартака. Мирзов и Мелкадзе - хоть сейчас ищи им клубы: фуфло так фуфло! Опять "порадовал" "ЗМС КУТЕПОВ": его девиз - "ни матча без результативного косяка!!!" ))))) Небылица какая-то, а не игрок ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО клуба.((( С учётом подорожания свеклы, предлагаю Спартаку его обменять у сельхозпроизводителя на мешок этого очень полезного овоща.
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slavа0508
1624990370
На товарняки я совсем не обращаю внимания, но скамейки нет у Спартака от слова совсем,,,,есть 10 - 12 игроков среднего класса а остальные запасные так вообще на уровне команде с 10 по 16 место,,,,без усиления максимум 3 место это если тренер окажется нормальным,,,,
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alefreddy
1624990550
никто себя не проявил довольно скучно сыграли защиты как не было так и нет
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VVM1964
1624990713
Товарищеский матч - что тут обсуждать ? Только дебилы , типа литейного могут делать какие-либо выводы .
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zigbert
1624991330
Неприятное поражение. Хотя в товарищеских матчах результат не так важен. Были проверены все игроки вернувшиеся в Спартак и ближайший резерв. Конечно целостной игры не получилось. Преимуществом Спартак владел но ошибки в обороне и привели к такому результату.
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Marat A.
1624992439
Я понимаю, что игра товарищеская, но результат "ностальгически" радует.... : )
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pld
1624993243
Вовремя Тедеско слинял. Что будет, что будет?
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lek!
1624994503
Да что вы все такие злые , Витория просматривает игроков . Понятно всем , что он один всех выносить не начнёт если качественных усилений не будет . И так во всем мире паршиво из за ковида , вы хоть будьте добрее )
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Чермындыр
1625038018
Алло, свинарник, как ваши дела?
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