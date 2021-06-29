Товарищеский матч. «Спартак» уступил «Нефтчи» в дебютном матче Витории

«Спартак» проиграл «Нефтчи» (1:2) в дебютном матче Руя Витории на посту главного тренера столичного клуба.
Единственный гол в составе «Спартака» забил Михаил Игнатов.
Товарищеский матч
Спартак (Россия) – Нефтчи (Азербайджан) – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Аласгаров, 8; 1:1 – Игнатов, 44; 1:2 – Аррамиш, 45+1.
«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Рассказов, 46), Жиго (Литвинов, 60), Кутепов (Гапонов, 46), Айртон (Мельников, 60), Тимофеев (Умяров, 46), Хендрикс (Денисов, 60), Глушенков (Ломовицкий, 46), Игнатов (Бакаев, 46), Мирзов (Мозес, 46), Мелкадзе (Роша, 46).
Источник: Бомбардир.ру