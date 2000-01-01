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    Товарищеский матч. «Спартак» уступил «Нефтчи» в дебютном матче Витории

    «Спартак» проиграл «Нефтчи» (1:2) в дебютном матче Руя Витории на посту главного тренера столичного клуба.

    Единственный гол в составе «Спартака» забил Михаил Игнатов.

    Товарищеский матч

    Спартак (Россия) – Нефтчи (Азербайджан) – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Аласгаров, 8; 1:1 – Игнатов, 44; 1:2 – Аррамиш, 45+1.

    «Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Рассказов, 46), Жиго (Литвинов, 60), Кутепов (Гапонов, 46), Айртон (Мельников, 60), Тимофеев (Умяров, 46), Хендрикс (Денисов, 60), Глушенков (Ломовицкий, 46), Игнатов (Бакаев, 46), Мирзов (Мозес, 46), Мелкадзе (Роша, 46).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +27085

      VVM1964 1 минуту назад

      Товарищеский матч - что тут обсуждать ? Только дебилы , типа литейного могут делать какие-либо выводы .

      0
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      Рейтинг: +259

      alefreddy 4 минуты назад

      никто себя не проявил довольно скучно сыграли защиты как не было так и нет

      0
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      Рейтинг: +20244

      slavutiq70 7 минут назад

      На товарняки я совсем не обращаю внимания, но скамейки нет у Спартака от слова совсем,,,,есть 10 - 12 игроков среднего класса а остальные запасные так вообще на уровне команде с 10 по 16 место,,,,без усиления максимум 3 место это если тренер окажется нормальным,,,,

      2
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      Рейтинг: +5854

      vladik12 20 минут назад

      Пошлите этого Руя куда подальше, пока не поздно.

      0
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      Рейтинг: +9487

      Литейный4 41 минуту назад

      А что тут удивительного? Нефтчи на классе сделали свиней. Так то посильнее будут чем мазутный проект. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +15536

      derrik2000 42 минуты назад

      В ущерб просмотру Англия - Германия смотрел Спартак-Нефтчи. )
      Не с начала, правда, а где-то минуты с 30-й.
      Что скажу.
      Пока не понял, во что передвигались по полю игрочишки Спартака.
      Мирзов и Мелкадзе - хоть сейчас ищи им клубы: фуфло так фуфло!
      Опять "порадовал" "ЗМС КУТЕПОВ": его девиз - "ни матча без результативного косяка!!!" )))))
      Небылица какая-то, а не игрок ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО клуба.(((
      С учётом подорожания свеклы, предлагаю Спартаку его обменять у сельхозпроизводителя на мешок этого очень полезного овоща.

      8
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      Рейтинг: +8067

      knikos > derrik2000 25 минут назад

      А почему мешок именно свеклы ? К тому же которой ? сахарной или простой ?

      2
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      Рейтинг: +15536

      derrik2000 > knikos 17 минут назад

      Свекла- самый полезный продукт для организма в НАШИХ условиях.
      А сахарной или простой???
      Ну, если заняться коммерцией и самогон гнать на базе, то, конечно, можно присмотреться и к предложению покупки за мешок сахарной свеклы.
      А если просто для пользы организма, то - мешок простой. )

      0
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      Рейтинг: +8067

      knikos > derrik2000 15 минут назад

      Не понял , так покупки или обмена ?

      0
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      Рейтинг: +15536

      derrik2000 > knikos 6 минут назад

      А обмен, точнее, мена - это и есть ДВОЙНОЙ договор купли-продажи, где стороны сделки выступают и продавцом, и покупателем. )

      0
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      Рейтинг: +7391

      piligrim1986 44 минуты назад

      Атош, Портош и Аррамиш?)))

      3
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      Рейтинг: +619

      kosmonaft 51 минуту назад

      даже не удивительно

      1
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      Рейтинг: +3149

      FENIX-SL 56 минут назад

      только свинорылы в 10 поколении могли смотреть этот матч

      4
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      Рейтинг: +3149

      FENIX-SL > FENIX-SL 56 минут назад

      "матч"

      0
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      Рейтинг: +2355

      Иван Петров 1986 > FENIX-SL 51 минуту назад

      А ты матчи нашей сборной и бомжей небось смотришь? Молодец!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3149

      FENIX-SL > Иван Петров 1986 24 минуты назад

      любые другие
      но не эти)
      чтобы не любить спартак..не надо любить бомжей

      0
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      Рейтинг: -98

      Землякруглая > Иван Петров 1986 24 минуты назад

      Он хохлолюб. После матча швеция - хохляндия почитаешь комменты, где он будет за хохлов свой анус рвать.

      1
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      Рейтинг: +3149

      FENIX-SL > Землякруглая 23 минуты назад

      опять хохлы во всем виноваты

      а тут речь всего лишь о том что играет англия с германией
      как при такой игре можно смотреть мясной "футбол"

      1
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      Рейтинг: +3149

      FENIX-SL > Землякруглая 21 минуту назад

      как анус подорвется у тебя и тебе подобных если они пройдут дальше
      ахахахахахахаххаха
      вот только ради этого стоит поддерживать украину
      ахахаххахахахахаххахахахаха

      2
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