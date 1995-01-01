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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Сергеев продлил контракт с «Крыльями Советов». Он будет зарабатывать 3 миллиона рублей в месяц

    Форвард Иван Сергеев остается в «Крыльях Советов». Контракт с ним продлен до 2024 года.

    Соглашение предусматривает улучшенные условия для Сергеева, сообщил «Чемпионат». По информации инсайдера Сергея Егорова, месячная зарплата игрока составит 3 миллиона рублей.

    • Игроком интересовался ЦСКА.
    • В прошлом сезоне Сергеев забил 40 голов в 42 матчах ФНЛ и стал лучшим бомбардиром турнира.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,3 миллиона евро.

    «Крылья Советов»: «Скоро услышите, что мы сохранили Сергеева»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3731

      AtticusFinch 37 минут назад

      У Крыльев талант в навозе что то нормальное находить! Колодин Каряка Соболев Сергеев Анюков Колер Ярошик Колодин Бут !!!Их бы скаутов к нам в сборную!

      1
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      Рейтинг: +4988

      Fusballer > AtticusFinch 34 минуты назад

      Ярошик в ЦСКА раскрылся. А про Коллера вообще смешно - в 35 лет пришёл. И Колодина аж два раза раскрыли))))

      0
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      Рейтинг: +3731

      AtticusFinch > Fusballer 22 минуты назад

      Ну ты попробуй в Крылья замани таких игроков! и я не говорю кто чей воспитанник и где раскрылся -я про работу скаутов и подписание игроков!))

      0
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      Рейтинг: +475

      Damir07 57 минут назад

      Вот его надо было на евро взять он бы там всех порвал а не этого любителя своего достоинства)))

      0
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      Рейтинг: +2118

      FRZZ 1 час назад

      Это хорошая, позитивная новость.

      1
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      Рейтинг: +18711

      vladimir-7 1 час назад

      Посмотрим нового бомбардира, но уже в РПЛ, а то все Дзюба, да
      Дзюба и только с пенальти или случайный отскок от башки.

      5
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      Рейтинг: +66607

      insider_retro 1 час назад

      Лучше быть СЕРГЕЕВЫМ в Самаре, чем сергеевым в Москве...

      4
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      Рейтинг: +8705

      NewLife > insider_retro 1 час назад

      Он и в Москве может стать Сергеевым.

      0
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      Рейтинг: +6385

      Cleaner > insider_retro 1 час назад

      Если Сергеев хорошо покажет себя Сергеевым в Самаре, то через год он будет Сергеевым в Москве. Или Питере. А не покажет, так на всю жизнь и останется Сергеевым в Самаре.

      5
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      Рейтинг: +20242

      slavutiq70 1 час назад

      Хорошее решение Сергеева остаться в Крылышках в этом году ,,, проявит себя в РПЛ то и предложения будут лучше как для самого Сергеева так и для КС,,,,

      1
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      Рейтинг: +8705

      NewLife > slavutiq70 1 час назад

      Таких перспективных надо выдергивать в клубы из первой пятерки, чтобы они смогли раскрыться и не травмироваться в рубилове в нижней части таблицы.

      2
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      Рейтинг: +18711

      vladimir-7 > NewLife 1 час назад

      ... могут быстрее попасть на карандаш тренера
      сборной.

      2
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