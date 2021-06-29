Сергеев продлил контракт с «Крыльями Советов». Он будет зарабатывать 3 миллиона рублей в месяц

Форвард Иван Сергеев остается в «Крыльях Советов». Контракт с ним продлен до 2024 года.

Соглашение предусматривает улучшенные условия для Сергеева, сообщил «Чемпионат». По информации инсайдера Сергея Егорова, месячная зарплата игрока составит 3 миллиона рублей.

Игроком интересовался ЦСКА.

В прошлом сезоне Сергеев забил 40 голов в 42 матчах ФНЛ и стал лучшим бомбардиром турнира.

Рыночная стоимость игрока – 2,3 миллиона евро.

«Крылья Советов»: «Скоро услышите, что мы сохранили Сергеева»