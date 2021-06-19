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    «Крылья Советов»: «Скоро услышите, что мы сохранили Сергеева»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал новость, что нападающий Иван Сергеев близок к трансферу в ЦСКА. По его словам, самарцы сохранят игрока.

    «Со мной никто переговоры не вел. Мы работаем над сохранением игрока. Думаю, что в ближайшее время услышите, что мы игрока сохранили», – сказал Андреев.

    • В прошлом сезоне Сергеев забил 40 голов в 42 матчах ФНЛ и стал лучшим бомбардиром турнира.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,3 миллиона евро.
    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

    «Крылья Советов» – о новостях о трансфере Сергеева в ЦСКА: «Лучше смотреть Евро – там все реально»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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