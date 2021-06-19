«Крылья Советов»: «Скоро услышите, что мы сохранили Сергеева»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал новость, что нападающий Иван Сергеев близок к трансферу в ЦСКА. По его словам, самарцы сохранят игрока.

«Со мной никто переговоры не вел. Мы работаем над сохранением игрока. Думаю, что в ближайшее время услышите, что мы игрока сохранили», – сказал Андреев.

В прошлом сезоне Сергеев забил 40 голов в 42 матчах ФНЛ и стал лучшим бомбардиром турнира.

Рыночная стоимость игрока – 2,3 миллиона евро.

Новый сезон РПЛ стартует в июле.

«Крылья Советов» – о новостях о трансфере Сергеева в ЦСКА: «Лучше смотреть Евро – там все реально»