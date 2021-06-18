«Крылья Советов» – о новостях о трансфере Сергеева в ЦСКА: «Лучше смотреть Евро – там все реально»

«Крылья Советов» отреагировали на новость, что их форвард Иван Сергеев близок к трансферу в ЦСКА. Самарцы обозначили его нереальным.

«Завершили очередной рабочий день. Сегодня вновь было две тренировки. В перерыве между занятиями почитали новости о нашем бомбардире.

Лучше смотреть Евро – там все реально», – написали «Крылья Советов».