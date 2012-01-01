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    «Крылья Советов» – о новостях о трансфере Сергеева в ЦСКА: «Лучше смотреть Евро – там все реально»

    «Крылья Советов» отреагировали на новость, что их форвард Иван Сергеев близок к трансферу в ЦСКА. Самарцы обозначили его нереальным.

    «Завершили очередной рабочий день. Сегодня вновь было две тренировки. В перерыве между занятиями почитали новости о нашем бомбардире.

    Лучше смотреть Евро – там все реально», – написали «Крылья Советов».

    • В прошлом сезоне Сергеев забил 40 голов в 42 матчах ФНЛ и стал лучшим бомбардиром турнира.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,3 миллиона евро.
    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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